Лига 1. Голевое безумие в Лансе и важный успех Монако

Тот случай, когда эмоции затмевают все остальное. Два спасительных гола в добавленное время - скажите честно, когда вы такое видели последний раз?

"Ланс" совершил настоящий подвиг, и кому какое дело, что "Реймс" по игре был лучше, Булайе Дья блистал во втором тайме, а голкипер кроваво-золотых Жан-Луи Лека сыграл худший матч за много месяцев? Все это меркнет на фоне подвига Флориана Сотока.

Самое интересное, что поймавший кураж форвард мог даже победу своим принести, но арбитр после долгих раздумий на точку не указал. Решил, видимо, что и без того достаточно чудес.

"Ланс" вернулся после двухнедельного карантина так, что это запомнят надолго. В таблице у него 14 очков и 2 матча в запасе. У "Реймса" дела похуже - всего лишь 9 баллов и 16-е место.

Ланс. "Феликс Боллар"

"Ланс" - "Реймс" - 4:4

Голы: Банза, 21, Фоке, 77 (автогол), Сотока, 90, 90+1 - Кафаро, 47, Дья, 54, 81, Медина, 79 (автогол)

"Ланс": Лека - Фортеш (Давид Кошта, 73), Баде, Медина - Клосс, Маурисио (Фофана, 63), Дюкуре, Бура (Силла, 63) - Какута (Жан, 83) - Сотока, Банза (Муинга, 73)

"Реймс": Райкович - Дюкуре, Фаэс, Абдельхамид, Фоке - Мбуку (Думбия, 46), Мунетси, Бериша, Кафаро (Кассама, 69) - Дья (Кутеса, 86), Сирхуйс (Туре, 63)

Предупреждения: Медина, 14, Маурисио, 18, Баде, 76 - Фаэс, 46

В матче двух кризисных команд определилось, что более кризисный все-таки "Лорьян". Хотя, с другой стороны может все дело в карме? "Канарейки" исторически хорошо играют с "Хеками" и за последние 10 лет проиграли им всего раз - в далеком 2013 году.

Сегодня матч между командами получился равным во всем, от ударов (18-16) до отборов (20-21) и владения мячом (47 на 53). Разницу сделали терпение и реализация.

Кадер Бамба и Людовик Блас забили два гола в самой концовке и вывели "Нант" на 14-е место с 11 очками в копилке и матчем в запасе. "Лорьян" же остался у зоны вылета с 8 баллами.

Лорьян. "Ле Мустуар"

"Лорьян" - "Нант" - 0:2

Голы: Бамба, 80, Блас, 83

"Лорьян": Нарди - Деляплас, Лапорт, Гравильон, Морель - Лорьент (Диарра, 79), Чалоба (Монкондью, 79), Абергель (Ле Фее, 85), Висса - Амель (Грбич, 84), Моффи (Марво, 65)

"Нант": Лафон - Аппиа, Жиротто, Паллуа, Фабио (Траоре, 23) - Туре, Абед - Блас, Луза, Коко (Бамба, 77) - Коло Муани

Предупреждения: Абергель, 18, Лорьент, 19, Морель, 82 - Луза, 32

Фредерик Антонетти отказывается проигрывать в Лиге 1. Ну а "Дижон" отказывается побеждать.

Бургундцы остаются единственной командой в чемпионате, которая не добыла ни единой победы в десяти стартовых турах. С главным претендентом на вылет, кажется, все предельно ясно.

В Метце "Дижон" старался, много атаковал, бил по воротам. Однако класса в завершении атак, который необходим для элиты, команда опять не продемонстрировала. Не выручил не герой минувшего сезона Шуяр, ни дорогостоящие новички Ассале и Целина.

В целом же матч был на три исхода, очень равный. Команды даже пенальти заработали поровну - по одному, и пробили их одинаково - оба мимо. Лишь в таблице у них все неровно складывается: "Метц" с 15 очками 9-й, а "Дижон" с 4 - последний.

Метц. "Сен-Симфорьен"

"Метц" - "Дижон" - 1:1

Голы: Яде, 21 - Мама Бальде, 21

"Метц": Укиджа - Сентонз, Бронн, Бойе, Делен - Маига, Фофана - Гуйе (Амброз, 77), Булайя, Яде (Вагнер, 60) - Нгетт (Лейя, 60)

"Дижон": Рачоппи - Шафик (Нгонда, 68), Экюэль Манга, Кулибали, Буй - Ндонг, Лотоа - Ассале (Конате, 63), Целина, Шуяр - Мама Бальде (Папе Диоп, 82)

Предупреждения: Вагнер, 64, Делен, 90+1 - Шуяр, 90

"Анже" взял за моду побеждать через раз. В позапрошлом туре "Ле Ско" красиво одолели бронзового призера "Ренн" на его поле (2:1), за этим последовало безыдейное поражение "Ницце" (0:3) и вот снова победа.

И не просто победа - триумф! На "Стад де Костьер" "Анже" выдали один из лучших своих матчей, контролируя ход игры с первой минуты и до последней. Хозяева больше владели мячом, но быстрые прорывы и стандарты подопечных Стефана Мулена разрезали оборону, как нож масло. Тиуб отметился ассистом против бывших одноклубников, но еще ярче зажигали Фульжини и Баокен. У первого в итоге два ассиста, у второго - дубль.

Фульжини с такой игрой долго не задержится в "Анже" и пойдет по стопам Пепе, Аит-Нури, Токо-Экамби и других, это точно. Но пока он здесь и он вытащил "Ле Ско" на 8-е место с 16 очками. "Ним", в свою очередь, остается внизу таблицы с 8 баллами.

Ним. "Стад де Костьер"

"Ним" - "Анже" - 1:5

Голы: Коне, 90+1 - Матиас Лаге, 1, Баокен, 23, 56, Дьони, 82 (с пенальти), Кабо, 90+4

"Ним": Рейне - Бюрнер, Бриансон, Ландре, Алакуш - Бенрау, Кубас (Коне, 67), До - Ферхат, Ариби (Денки, 46), Элиассон (Рипар, 66)

"Анже": Бернардони - Мансо, Траоре, Тома, Думбия - Амаду (Кулибали, 75), Мангани (Бобишон, 84) - Тиуб (Эль Мелали, 75), Фульжини, Матиас Лаге (Кабо, 69) - Баокен (Дьони, 69)

Предупреждения: Бенрау, 39, До, 55 - Матиас Лаге, 14, Мангани, 17, Амаду, 54, Кулибали, 78, Мансо, 90+5

Ужасный матч от "Ниццы". В отсутствие Данте у команды обнаружились катастрофичные проблемы с началом атак. По сути, 3-4 мяча должны были влетать только после обрезок "Орлят" возле собственных ворот.

Команде Патрика Виейра повезло, что форварды "Монако" били то в каркас, то в Бенитеса, иначе счет был бы неприличным. Но и так свои два мяча гости забили - Дисаси уже привычно здорово пришел на угловой, а Софьян Диоп убежал от всех после дежурного перехвата.

Понятное дело, что "Ницца" на неделе играла в ЛЕ, пока "Монако" отдыхал, но все равно так защищаться нельзя. Гол Лис-Мелу поправил ситуацию в протоколе, но послевкусие от игры не изменил.

В таблице же после 10 туров у обеих команд по 17 очков - и это 5-7 места.

Ницца. "Альянц Ривьера"

"Ницца" - "Монако" - 1:2

Голы: Лис-Мелу, 69 - Дисаси, 23, Диоп, 53

"Ницца": Бенитес - Робсон-Бамбу, Шнейдерлен, Нсоки (Ндойе, 84) - Будауи, Лис-Мелу, Тюрам, Ренн-Аделаид, Лотомба - Гуири, Дольберг

"Монако": Манноне - Агилар, Дисаси, Бадиашиле, Кайо Энрике - Диоп, Чуамени, Фофана, Желсон Мартинш (Сидибе, 85) - Фоланд (Флорентино Луис, 79), Бен-Йеддер (Пеллегри, 85)

Предупреждения: Будауи, 19, Шнейдерлен, 69 - Диоп, 69, Бен-Йеддер, 75