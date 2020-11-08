Лига 1. Лион - Сент-Этьен 2:1. Дерби Роны с зимбабвийскими мотивами

Вообще "Ткачам" должно быть стыдно как минимум за первый час игры. Они позволили заклятому врагу, который пребывает в худшем состоянии за много лет, вести матч с позиции силы.

Пусть "Лион" больше контролировал мяч, зато "Сент-Этьен" острее и чаще пробивал по воротам. Гол Дени Буанга с острого угла был полностью по игре. Да, португальский голкипер в том эпизоде ошибся, но в целом винить его не с руки. После еще одного удара Буанга головой и тычка Амума в упор он выручил свою безалаберную оборону, которой сегодня не хватало всего и сразу. "Сент-Этьен" сделал вдвое больше отборов - 26 против 13. Когда такое было?

Даже в фирменных атаках "Лион" не преуспевал. Муса Дембеле не вылезал из офсайда, откуда забил два мяча, едва не дотянув до недавнего показателя Мораты. Уссем Ауар не реализовал выход на вратаря после детской ошибки Мукуди - собственно, все.

Интересно, как бы сложилась игра, если бы не короткая скамейка зеленых? Примерно с 60-й минуты команда Клода Пюэля заметно подустала, и это изменило расклад сил. "Лион" мало-помалу вернулся в матч, где до этого напоминал статиста. Первый мяч Кадевере забил в результате домашней заготовки штрафного - выглядело все реально свежо и очень классно. Второй мяч зимбабвийского форварда - плод его индивидуальных усилий и ошибки Жесси Мулена, открывшего ближний угол.

"Сент-Этьен" из последних сил собрался в концовке и даже пенальти заработал благодаря безалаберному Жану Лукасу, чье нахождение даже на скамейке в "Лионе" второй год кряду вызывает недоумение. Но герой первого тайма Буанга бахнул мимо ворот.

В общем, первое в истории дерби Роны без зрителей удалось. Немного жаль зеленых, они наиграли на большее, чем шестое подряд поражение, но таков футбол. Свои шансы надо доводить до ума.

После 10 туров у "Лиона" 17 очков - и это зона Лиги Европы. У "Сент-Этьена" же осталось 10 баллов.

10-й тур. Лион. "Люмьер"

"Лион" - "Сент-Этьен" - 2:1

Голы: Кадевере, 65, 74 - Лопеш, 40 (автогол)

"Лион": Лопеш - Дюбуа, Дьоманде, Денайер, Корне (Бар, 78) - Какре (Жан Лукас, 86), Гимараес (Лукас Пакета, 56), Ауар (Тиаго Мендес, 56) - Депай, Дембеле (Кадевере, 57), Токо-Экамби

"Сент-Этьен": Мулен - Камара, Мукуди, Колодзейчак, Трауко - Юссуф (Ривера, 79), Гурна-Дуат (Муэффек, 79), Нею, Аушиш (Амума, 67) - Аби (Хазри, 75), Буанга

Предупреждения: Какре, 42, Гимараес, 50, Корне, 68, Лукас Пакета, 83 - Юссуф, 52, Гурна-Дуат, 64