12-й травмированный. Защитник ПСЖ пропустит 3-4 месяца

Очередной футболист "ПСЖ" угодил в лазарет. На этот раз, речь идет о Тило Керере.

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По данным L'Équipe, немецкий защитник пропустит от трех до четырех месяцев из-за травмы. У него диагностировано повреждение приводящей мышцы.

В текущем сезоне Керер выходил на поле шесть раз. В последнем туре Лиге 1, когда "ПСЖ" играл против "Ренна", был заменен еще в первом тайме.

В целом, Керер стал уже 12-м травмированным игроком парижан.