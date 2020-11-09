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12-й травмированный. Защитник ПСЖ пропустит 3-4 месяца
Тяжелые времена для парижан
Очередной футболист "ПСЖ" угодил в лазарет. На этот раз, речь идет о Тило Керере.
По данным L'Équipe, немецкий защитник пропустит от трех до четырех месяцев из-за травмы. У него диагностировано повреждение приводящей мышцы.
В текущем сезоне Керер выходил на поле шесть раз. В последнем туре Лиге 1, когда "ПСЖ" играл против "Ренна", был заменен еще в первом тайме.
В целом, Керер стал уже 12-м травмированным игроком парижан.
PSG's injury list ????— Goal (@goal) November 9, 2020
Juan Bernat
Mauro Icardi
Marco Verratti
Julian Draxler
Neymar
Kylian Mbappe
Presnel Kimpembe
Pablo Sarabia
Idrissa Gueye
Thilo Kehrer
Moise Kean
Alessandro Florenzi
Wow ????
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