Лигу 1 хотят сократить до 18 клубов. Идею уже поддержали Дешам и профсоюз

Несколькими неделями ранее в Британии идея Big Picture от "Ливерпуля" и "МЮ" потерпела крах. А вот во Франции у сторонников сокращения количества клубов в Лиге 1 шансов гораздо больше.

Первым в слух идею высказал новоизбранный президент Лиги профессионального футбола (LFP) Венсан Лабрюн в интервью Journal du Dimanche. По его мнению, сокращение элиты позволило бы Лиге 1 приблизиться по качеству футбола к Бундеслиге.

"Мы должны усвоить уроки этого кризиса и перезапустить наш клубный футбол. Франция льстит себе, когда относит свой чемпионат к Большой пятерке. Наши клубы не выигрывали еврокубки с 1996 года. С тех пор клубы из 9 стран делали это. Если мы не изменим формат сейчас, то наши зрители получат скуку вместо развлечения, а клубы будут истощаться, а не наращивать инвестиции".

По информации L’Equipe, идею Лабрюна уже поддержал глава профсоюза футболистов (UNFP) Филипп Пьят. Его организация озабочена огромным количеством травм из-за перегруженного календаря. Например, в первой команде "ПСЖ" прямо сейчас 12 человек в лазарете, причем большинство - с рецидивами.

Сокращение количества клубов до 18 уменьшило бы количество туров с 38 до 34, избавив от необходимости проводить мидуики. Лабрюн также рассчитывает, что календарь попроще поможет французским клубам удачнее выступать в Европе. В рейтинге УЕФА за текущий сезон Франция занимает унизительное 13-е место, уступая Венгрии и Шотландии.

Идею уже успел публично одобрить главный тренер французской сборной Дидье Дешам на сегодняшней пресс-конференции.

"Я из тех, кто поддерживает сокращение лиги. Наши клубы с учетом еврокубков играют по три матчи каждую неделю, такого еще никогда не было. Это слишком сложно. С 18 клубами и меньшим количеством матче это все будет больше напоминать элиту. Я знаю, что это многим не понравится, но это правда".

Президент французской федерации футбола Ноэль Ле Гре пока занял нейтральную позицию. В 1997-2002 Лигу 1 уже сокращали до 18 клубов, и именно он тогда был среди инициаторов такого решения. Но сейчас Ле Гре не так уверен.

"Я делал это, потому что меня попросил Эме Жаке. Остальные клубы тоже не были против. Тогда все думали, что матчей чересчур много. И уж точно их не стало меньше с тех пор. Так что идею надо изучить. Прежде всего, надо понять, что мы будем делать с финансами. Тут нельзя монетку в воздух подбрасывать, шаги должны быть взвешенными. Я до сих пор не понимаю, кто показывает Лигу 1. У нас все еще есть контракт до 2024 года. И там написано, что клубов 20. Пару месяцев назад горячие головы предлагали расширять лигу до 22 клубов, теперь хотят сокращать. Но это так не делается. Любой шаг следует подготовить юридически".

Напомним, ранее транслятор Лиги 1 компания Mediapro отказалась переводить первый транш на счета LFP, мотивируя свое решение "изменившимися условиями". Лига в ответ подала на Mediapro в суд, а деньги, которых тот не выслал, заняла в госбанке. Это уже второй крупный заем LFP под госгарантии за последние полгода.