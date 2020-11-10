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Неймара забанили на платформе Twitch
Нарушитель?
Канал форварда "Пари Сен-Жермен" Неймара забанили на Twitch. Причины блокировки от администрации ресурса пока неизвестны. Отметим, что за бразильцем в данной сети следит 200 тысяч геймеров.
Ней стримит CS:GO, Fortnite, Call of Duty, Among Us и Sign of Silence. Важно напомнить, что ранее на Twitch ужесточили правила. Нападающий создал канал 3 года назад, но не проводил трансляции до октября 2020-го. Сейчас футболист восстанавливается после повреждения.
❌ Twitch Partner "neymarjr" has been banned! ❌https://t.co/dWGHEhHuCO#twitch #ban #firstban #partner #twitchpartner ????????— StreamerBans (@StreamerBans) November 9, 2020
Twitch — видеостриминговый сервис, который специализируется на тематике компьютерных игр, в том числе трансляциях геймплея и киберспортивных турниров.
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