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Неймара забанили на платформе Twitch

Франция
(1 голосов)

Нарушитель?

Неймара забанили на платформе Twitch
Новина українською

Канал форварда "Пари Сен-Жермен" Неймара забанили на Twitch. Причины блокировки от администрации ресурса пока неизвестны. Отметим, что за бразильцем в данной сети следит 200 тысяч геймеров.

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Ней стримит CS:GO, Fortnite, Call of Duty, Among Us и Sign of Silence. Важно напомнить, что ранее на Twitch ужесточили правила. Нападающий создал канал 3 года назад, но не проводил трансляции до октября 2020-го. Сейчас футболист восстанавливается после повреждения.

Twitch — видеостриминговый сервис, который специализируется на тематике компьютерных игр, в том числе трансляциях геймплея и киберспортивных турниров.

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В статье: Неймар Пари Сен-Жермен (Париж) Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж Twitch
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Источник:
streamerbans

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Комментарии (1)
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Voldemar1967 (Сумы)
10.11.2020 в 10:58
Богатые тоже плачут
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