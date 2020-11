Неймара забанили на платформе Twitch

Канал форварда "Пари Сен-Жермен" Неймара забанили на Twitch. Причины блокировки от администрации ресурса пока неизвестны. Отметим, что за бразильцем в данной сети следит 200 тысяч геймеров.

Ней стримит CS:GO, Fortnite, Call of Duty, Among Us и Sign of Silence. Важно напомнить, что ранее на Twitch ужесточили правила. Нападающий создал канал 3 года назад, но не проводил трансляции до октября 2020-го. Сейчас футболист восстанавливается после повреждения.

Twitch — видеостриминговый сервис, который специализируется на тематике компьютерных игр, в том числе трансляциях геймплея и киберспортивных турниров.