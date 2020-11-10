Сделал все лежа: Пайет умудрился отдать важную передачу в голевой атаке крайне необычным образом

В 10-м туре Лиги 1 "Марсель" в гостях обыграл "Страсбур". Единственное взятие ворот в поединке в исполнении Сансона решило судьбу противостояния во втором тайме.

Интересно, что во время голевой атаки Димитри Пайет ворвался в штрафную площадку, оказался на газоне после борьбы с защитниками, но умудрился точно навесить в центр владений соперника после того, как снаряд к нему вернулся. Взгляните, как именно хавбек все исполнил:

La demi-volée sublime de @Morgan_Sanson8 pour offrir la victoire à nos Olympiens sur la pelouse de la Meinau ???? pic.twitter.com/m6ad3MddDS — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) November 9, 2020

У Димитри в текущем сезоне 1 забитый гол и 1 результативная передача – оба действия были важными и принесли победы над "Лионом" и "ПСЖ" соответственно.