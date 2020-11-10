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Сделал все лежа: Пайет умудрился отдать важную передачу в голевой атаке крайне необычным образом

Франция
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Магия Димитри

Сделал все лежа: Пайет умудрился отдать важную передачу в голевой атаке крайне необычным образом
Новина українською

В 10-м туре Лиги 1 "Марсель" в гостях обыграл "Страсбур". Единственное взятие ворот в поединке в исполнении Сансона решило судьбу противостояния во втором тайме.

Интересно, что во время голевой атаки Димитри Пайет ворвался в штрафную площадку, оказался на газоне после борьбы с защитниками, но умудрился точно навесить в центр владений соперника после того, как снаряд к нему вернулся. Взгляните, как именно хавбек все исполнил:

У Димитри в текущем сезоне 1 забитый гол и 1 результативная передача – оба действия были важными и принесли победы над "Лионом" и "ПСЖ" соответственно.

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В статье: Лига 1 Марсель Страсбур Димитри Пайет Олимпик (Марсель)
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