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Директор ПСЖ: О замене тренера и речи не было
Тухель останется в клубе
Спортивный директор "Пари Сен-Жермен" Леонардо выразил поддержку главному тренеру Томасу Тухелю и заявил, что увольнение специалиста не входит в планы клуба.
"Клуб должен поддерживать тренера. У нас были внутренние дискуссии на разные темы, но о его замене и речи не было", — цитирует Леонардо пресс-служба клуба в "Твиттере".
Ранее Тухель критиковал работу клуба на трансферном рынке. Леонардо не понравились высказывания наставника команды.
В турнирной таблице Лиги 1 "ПСЖ" располагается на 1-м месте, имея в активе 24 очка по итогам 10 туров.
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