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Директор ПСЖ: О замене тренера и речи не было

Франция
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Тухель останется в клубе

Директор ПСЖ: О замене тренера и речи не было
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Спортивный директор "Пари Сен-Жермен" Леонардо выразил поддержку главному тренеру Томасу Тухелю и заявил, что увольнение специалиста не входит в планы клуба.

"Клуб должен поддерживать тренера. У нас были внутренние дискуссии на разные темы, но о его замене и речи не было", — цитирует Леонардо пресс-служба клуба в "Твиттере".

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Ранее Тухель критиковал работу клуба на трансферном рынке. Леонардо не понравились высказывания наставника команды.

В турнирной таблице Лиги 1 "ПСЖ" располагается на 1-м месте, имея в активе 24 очка по итогам 10 туров.

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В статье: Томас Тухель ПСЖ Леонардо Араужо
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