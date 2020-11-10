Директор ПСЖ: О замене тренера и речи не было

Спортивный директор "Пари Сен-Жермен" Леонардо выразил поддержку главному тренеру Томасу Тухелю и заявил, что увольнение специалиста не входит в планы клуба.

"Клуб должен поддерживать тренера. У нас были внутренние дискуссии на разные темы, но о его замене и речи не было", — цитирует Леонардо пресс-служба клуба в "Твиттере".

Ранее Тухель критиковал работу клуба на трансферном рынке. Леонардо не понравились высказывания наставника команды.

В турнирной таблице Лиги 1 "ПСЖ" располагается на 1-м месте, имея в активе 24 очка по итогам 10 туров.