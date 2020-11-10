ПСЖ входит в список претендентов на Роналду

Спортивный директор "Пари Сен-Жермен" Леонардо допустил, что клуб может приобрести нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду.

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"Сегодня в футболе можно допустить всё что угодно. Может, завтра Криштиану Роналду проснётся с мыслью, что ему хочется поиграть где-то ещё. Кто сможет его приобрести? Претендентов не так много, и „ПСЖ“ входит в их ряд. Всё дело в возможности и конкретном случае", — сказал Леонардо в интервью пресс-службе клуба.

Ранее сообщалось, что "Ювентус" намерен продать нападающего, так как зарплата 35-летнего португальца сильно бьёт по бюджету клуба в период кризиса. В нынешнем сезоне итальянской Серии А Роналду провёл четыре матча, в которых забил шесть голов и отдал одну голевую передачу. Контракт нападающего с "Ювентусом" истекает летом 2022 года. Transfermarkt оценивает стоимость португальца в € 60 млн.