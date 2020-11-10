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Рибери будет оштрафован за симуляцию в матче с Пармой
Аналогичное наказание получил хавбек Милош Вулич
Полузащитник "Фиорентины" Франк Рибери оштрафован за симуляцию в матче 7-го тура итальянской Серии А с "Пармой" (0:0), сообщается на официальном сайте лиги.
Дисциплинарная комиссия Серии А приняла решение оштрафовать Рибери на € 2 тыс. Аналогичное наказание за симуляцию получил хавбек "Кротоне" Милош Вулич. Спортивный директор "Болоньи" Риккардо Бигон и тренер "Наполи" Дино Тендерино дисквалифицированы на один матч. Напомним, оба специалиста были удалены во время очной встречи команд в 7-м туре чемпионата Италии.
Лидером чемпионата Италии является "Милан", в 7 матчах набравший 17 очков. В тройку лидеров входят "Сассуоло" (15) и "Наполи" (14). 8-й тур Серии А начнётся после международной паузы матчем "Кротоне" — "Лацио", который состоится 21 ноября.
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