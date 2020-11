ПСЖ начал переговоры с Мбаппе, Неймаром и Ди Марией о новых контрактах

Спортивный директор "ПСЖ" Леонардо подтвердил, что французский клуб намерен продлит контракт с тремя лидерами.

"Мы начали переговоры с Неймаром, Мбаппе и Ди Марией, чтобы продлить контракт с ними. В этом году мы понесли финансовые потери, так что сделать это будет непросто.

Сейчас у нас не самый простой момент, но мы поговорим напрямую с Неймаром и Мбаппе", - заявил Леонардо.

PSG director Leonardo: “We’ve started negotiations with Neymar, Mbappé and Di Maria to extend their contracts. Remember that PSG suffered financial losses this year, we’re in a complicated moment, it’s not easy... but we’re talking directly with Mbappé and Neymar”. ???????? #transfers