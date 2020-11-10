Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ПСЖ начал переговоры с Мбаппе, Неймаром и Ди Марией о новых контрактах
Не хотят терять лидеров
Спортивный директор "ПСЖ" Леонардо подтвердил, что французский клуб намерен продлит контракт с тремя лидерами.
"Мы начали переговоры с Неймаром, Мбаппе и Ди Марией, чтобы продлить контракт с ними. В этом году мы понесли финансовые потери, так что сделать это будет непросто.
Сейчас у нас не самый простой момент, но мы поговорим напрямую с Неймаром и Мбаппе", - заявил Леонардо.
PSG director Leonardo: “We’ve started negotiations with Neymar, Mbappé and Di Maria to extend their contracts. Remember that PSG suffered financial losses this year, we’re in a complicated moment, it’s not easy... but we’re talking directly with Mbappé and Neymar”. ???????? #transfers— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 10, 2020
Отметим, что контракты бразильца и француза истекают летом 2022-го года.
Популярное сейчас
- Шевченко заявил, что тренерский штаб сборной наблюдает за англичанином Килманом
- Черноморец берёт три очка в Херсоне и сохраняет лидерство в Первой лиге
- Правки Шевченко, травма Корниенко и переход Малиновского? Главные новости за 9 ноября. Аудио
- Неймара забанили на платформе Twitch
- Сборная самых аппетитных жен футболистов. Выбираем защитников - ВИДЕО
- НЕДОмужики и обиженные жизнью тёлки. Девушка Валерия Бондаря жестко ответила критикам. ФОТО