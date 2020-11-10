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ПСЖ начал переговоры с Мбаппе, Неймаром и Ди Марией о новых контрактах

Франция
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Не хотят терять лидеров

ПСЖ начал переговоры с Мбаппе, Неймаром и Ди Марией о новых контрактах
UA-Футбол
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Спортивный директор "ПСЖ" Леонардо подтвердил, что французский клуб намерен продлит контракт с тремя лидерами.

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"Мы начали переговоры с Неймаром, Мбаппе и Ди Марией, чтобы продлить контракт с ними. В этом году мы понесли финансовые потери, так что сделать это будет непросто.

Сейчас у нас не самый простой момент, но мы поговорим напрямую с Неймаром и Мбаппе", - заявил Леонардо.

Отметим, что контракты бразильца и француза истекают летом 2022-го года.

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В статье: Неймар Анхель Ди Мария Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе
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