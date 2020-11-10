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Президент Лиона: Депай останется с нами до конца сезона
И что делать каталонцам?
Президент "Лиона" Жан-Мишель Ола уверен, что форвард Мемфис Депай останется во французском клубе как минимум до конца сезона.
"Я был первым из тех, кто говорил, что летом Мемфис не перейдет в "Барселону". Меня тогда никто не слушал. Я уверен, что рано или поздно этот трансфре может случиться.
Депай останется в нашем клубе до следующего июня, он нам нужен. Он закончит сезон здесь", - приводит слова Ола испанские СМИ.
В текущем сезоне Мемфис успел провести десять матчей, забил пять голов и отдал три голевые передачи.
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