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Роналду едет во Францию? Ювентус и Пари Сен-Жермен могут совершить обмен звездами

Франция
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А бразилец в Турин?

Роналду едет во Францию? Ювентус и Пари Сен-Жермен могут совершить обмен звездами
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"Ювентус" и "ПСЖ" могут обменяться своими топ-футболистами. По информации итальянского футбольного портала Tuttomercatoweb, португальский форвард "бьянконери" Криштиану Роналду отправится в Париж, а бразилец Неймар – в Турин.

Читайте такжеSport.es: Ювентус хочет разгрузить зарплатную ведомость, продав летом Криштиану Роналду?

Ранее мы уже сообщали, что туринцы хотят избавиться от 35-летнего лидера, чтобы разгрузить зарплатную ведомость клуба. Журналист портала сообщает о том, что подобная сделка абсолютно не ударит по туринскому "Ювентусу".

Важно отметить, что трудовой договор Неймара с "Пари Сен-Жермен" также истекает в 2022 году – бразильский исполнитель пока не спешит продлевать контракт с французским грандом.

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В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Турин) Неймар Пари Сен-Жермен (Париж) Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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Источник:
tuttomercatoweb

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