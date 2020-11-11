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Роналду едет во Францию? Ювентус и Пари Сен-Жермен могут совершить обмен звездами
А бразилец в Турин?
"Ювентус" и "ПСЖ" могут обменяться своими топ-футболистами. По информации итальянского футбольного портала Tuttomercatoweb, португальский форвард "бьянконери" Криштиану Роналду отправится в Париж, а бразилец Неймар – в Турин.
Ранее мы уже сообщали, что туринцы хотят избавиться от 35-летнего лидера, чтобы разгрузить зарплатную ведомость клуба. Журналист портала сообщает о том, что подобная сделка абсолютно не ударит по туринскому "Ювентусу".
Важно отметить, что трудовой договор Неймара с "Пари Сен-Жермен" также истекает в 2022 году – бразильский исполнитель пока не спешит продлевать контракт с французским грандом.
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