Роналду едет во Францию? Ювентус и Пари Сен-Жермен могут совершить обмен звездами

"Ювентус" и "ПСЖ" могут обменяться своими топ-футболистами. По информации итальянского футбольного портала Tuttomercatoweb, португальский форвард "бьянконери" Криштиану Роналду отправится в Париж, а бразилец Неймар – в Турин.

Ранее мы уже сообщали, что туринцы хотят избавиться от 35-летнего лидера, чтобы разгрузить зарплатную ведомость клуба. Журналист портала сообщает о том, что подобная сделка абсолютно не ударит по туринскому "Ювентусу".

Важно отметить, что трудовой договор Неймара с "Пари Сен-Жермен" также истекает в 2022 году – бразильский исполнитель пока не спешит продлевать контракт с французским грандом.