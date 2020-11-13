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Один из лучших форвардов Лиги 1 заразился коронавирусом

Франция
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Теперь он пропустит матчи сборной

Один из лучших форвардов Лиги 1 заразился коронавирусом
Новина українською

Нападающий сборной Франции Виссам Бен Йеддер заразился коронавирусом. 30-летний француз сдал положительный тест, поэтому покинул расположение национальной команды.

Игрок отправится на самоизоляцию перед тем, как сдать новый тест на Covid-19, чтобы узнать, сможет ли он сыграть за "Монако" после международной паузы.

Таким образом, Бен Йеддер не сыграет в Лиге наций против Португалии (14 ноября) и Швеции (17 ноября).

В текущем сезоне Бен Йеддер провел 10 матчей в Лиге 1 и стал автором 6 голов, таким образом он располагается на третьем месте по количеству забитых мячей.

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В статье: Виссам Бен Йеддер Национальная сборная Франции
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