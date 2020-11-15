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Тухель близок к уходу из ПСЖ летом. Аллегри и Почеттино готовы тренировать парижан

Франция
(1 голосов)

Внутри клуба очередные недоразумения

Тухель близок к уходу из ПСЖ летом. Аллегри и Почеттино готовы тренировать парижан
Новина українською

Наставник "ПСЖ" может покинуть свой пост уже ближайшим летом. Об этом сообщает ESPN.

Причиной этому стал конфликт спортивного директора парижан Леонардо с немецким специалистом. Тренеру не нравятся те игроки, которые приходят в клуб и он хочет иметь больше контроля над трансферами. Экономия стала вынужденной панацеей от наказания из-за несоблюдения финансового фэйр-плей и кризиса в период пандемии, поэтому клуб этим летом пытался или подписать свободных агентов, или взять футболистов в аренду.

На замену Тухелю могут прийти Маурисио Почеттино или Массимилиано Аллегри. Для того, чтобы сохранить место работы, немецкому наставнику нужно достичь хорошего результата в текущем сезоне Лиге Чемпионов.

Тухель работает в парижском клубе с июля 2018 года. Наставник за это время выиграл шесть трофеев и однажды пробился в финал Лиги Чемпионов. Его контракт действителен до июня следующего года.

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В статье: Массимилиано Аллегри Маурисио Почеттино Томас Тухель Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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Источник:
ESPN

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Комментарии (1)
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Kolibri (Киевоград)
15.11.2020 в 19:02
Тухель - тухлый! В Аллегри - аллергия! Почеттино - почки с тиной! Тухель - тухлый! Леонардо - купил нарды!
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