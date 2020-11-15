Тухель близок к уходу из ПСЖ летом. Аллегри и Почеттино готовы тренировать парижан

Наставник "ПСЖ" может покинуть свой пост уже ближайшим летом. Об этом сообщает ESPN.

Причиной этому стал конфликт спортивного директора парижан Леонардо с немецким специалистом. Тренеру не нравятся те игроки, которые приходят в клуб и он хочет иметь больше контроля над трансферами. Экономия стала вынужденной панацеей от наказания из-за несоблюдения финансового фэйр-плей и кризиса в период пандемии, поэтому клуб этим летом пытался или подписать свободных агентов, или взять футболистов в аренду.

На замену Тухелю могут прийти Маурисио Почеттино или Массимилиано Аллегри. Для того, чтобы сохранить место работы, немецкому наставнику нужно достичь хорошего результата в текущем сезоне Лиге Чемпионов.

Тухель работает в парижском клубе с июля 2018 года. Наставник за это время выиграл шесть трофеев и однажды пробился в финал Лиги Чемпионов. Его контракт действителен до июня следующего года.