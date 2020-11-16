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Рискуют не пересечься: ПСЖ хочет продать экс-вингера Реала и предложить контракт капитану мадридцев

Франция
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Многоходовочка со сливочным оттенком

Рискуют не пересечься: ПСЖ хочет продать экс-вингера Реала и предложить контракт капитану мадридцев
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"Пари Сен-Жермен" собирается предложить трехлетний трудовой договор с окладом в размере 20 миллионов евро за сезон капитану мадридского "Реала" Серхио Рамосу. По информации издания AS, боссы "меренг" не желают продлевать контракт со своим лидером более чем на год.

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Таким образом, сейчас будущее 34-летнего Рамоса в Мадриде подвисло в воздухе. Его соглашение с "королевским клубом" истекает 30 июня – уже с 1 января следующего года он сможет свободно вести переговоры с другими клубами.

В то же время, как сообщает Tuttosport, миланский "Интер" проявляет интерес к экс-игроку "Реала" и вингеру "ПСЖ" Анхелю Ди Марии. Ситуация похожа – аргентинец станет свободным агентом уже летом 2021-го.

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В статье: Серхио Рамос Анхель Ди Мария Реал (Мадрид) Интер (Милан) Пари Сен-Жермен (Париж) Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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Источник:
AS

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