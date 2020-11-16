Рискуют не пересечься: ПСЖ хочет продать экс-вингера Реала и предложить контракт капитану мадридцев

"Пари Сен-Жермен" собирается предложить трехлетний трудовой договор с окладом в размере 20 миллионов евро за сезон капитану мадридского "Реала" Серхио Рамосу. По информации издания AS, боссы "меренг" не желают продлевать контракт со своим лидером более чем на год.

Таким образом, сейчас будущее 34-летнего Рамоса в Мадриде подвисло в воздухе. Его соглашение с "королевским клубом" истекает 30 июня – уже с 1 января следующего года он сможет свободно вести переговоры с другими клубами.

В то же время, как сообщает Tuttosport, миланский "Интер" проявляет интерес к экс-игроку "Реала" и вингеру "ПСЖ" Анхелю Ди Марии. Ситуация похожа – аргентинец станет свободным агентом уже летом 2021-го.