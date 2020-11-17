Ислам Слимани может вернуться в Лигу 1 - Сент-Этьен готов подписать 32-летнего форварда

Ислам Слимани может снова оказаться в французском чемпионате. Об этом передает L`Equipe.

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Зимой его готов подписать "Сент-Этьен", который готовит предложение по аренде. Также будет предусмотрено право выкупа. В этом сезоне Слимани сыграл за "Лестер" лишь 19 минут.

St Étienne have made an initial enquiry over a possible January deal for Leicester's 32-year-old striker Islam Slimani - full story. https://t.co/pLbsVAorOk — Get French Football News (@GFFN) November 16, 2020

Отметим, что в Лиге 1 Слимани играл за "Монако", за который провел 19 матчей и совершил 16 результативных действий.