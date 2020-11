Ислам Слимани может вернуться в Лигу 1 - Сент-Этьен готов подписать 32-летнего форварда

Ислам Слимани может снова оказаться в французском чемпионате. Об этом передает L`Equipe.

Зимой его готов подписать "Сент-Этьен", который готовит предложение по аренде. Также будет предусмотрено право выкупа. В этом сезоне Слимани сыграл за "Лестер" лишь 19 минут.

St Étienne have made an initial enquiry over a possible January deal for Leicester's 32-year-old striker Islam Slimani - full story. https://t.co/pLbsVAorOk