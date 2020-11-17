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Ислам Слимани может вернуться в Лигу 1 - Сент-Этьен готов подписать 32-летнего форварда

Франция
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Успел поиграть в "Монако"

Ислам Слимани может вернуться в Лигу 1 - Сент-Этьен готов подписать 32-летнего форварда
UA-Футбол
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Ислам Слимани может снова оказаться в французском чемпионате. Об этом передает L`Equipe.

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Зимой его готов подписать "Сент-Этьен", который готовит предложение по аренде. Также будет предусмотрено право выкупа. В этом сезоне Слимани сыграл за "Лестер" лишь 19 минут.

Отметим, что в Лиге 1 Слимани играл за "Монако", за который провел 19 матчей и совершил 16 результативных действий.

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В статье: Ислам Слимани Сент-Этьен Лестер Сити
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