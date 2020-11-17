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Ислам Слимани может вернуться в Лигу 1 - Сент-Этьен готов подписать 32-летнего форварда
Успел поиграть в "Монако"
Ислам Слимани может снова оказаться в французском чемпионате. Об этом передает L`Equipe.
Зимой его готов подписать "Сент-Этьен", который готовит предложение по аренде. Также будет предусмотрено право выкупа. В этом сезоне Слимани сыграл за "Лестер" лишь 19 минут.
St Étienne have made an initial enquiry over a possible January deal for Leicester's 32-year-old striker Islam Slimani - full story. https://t.co/pLbsVAorOk— Get French Football News (@GFFN) November 16, 2020
Отметим, что в Лиге 1 Слимани играл за "Монако", за который провел 19 матчей и совершил 16 результативных действий.
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