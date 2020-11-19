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Обвиняет ПСЖ: президента Нанта отстранили от футбола на 4 месяца
В Лиге 1 призывают к порядку
Дисциплинарный комитет Лиги 1 отстранил от футбола президента "Нанта" Вальдемара Кита на 4 месяца, из которых 2 - условно, пишет L’Equipe.
31 октября после матча "Нант" - "ПСЖ" (0:3) Кита ворвался в судейскую комнату, где бурно выражал несогласие с пенальти на ворота его команды и угрожал арбитру встречи Хакиму Бен Эль-Хаджу, что тот внес в протокол.
Среди прочего Кита обвинял судью, что в перерыве матча при счете 0:0 он принимал в судейской Маркиньоса, Мбаппе и спортдира "ПСЖ" Леонардо. Те этот факт никак не прокомментировали.
"Нант" после 10 туров занимает 14-е место в таблице, набрав 11 очков, но при этом у "Канареек" остается игра в запасе.
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