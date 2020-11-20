Монако - ПСЖ 3:2. Камбэк года в Лиге 1

Этот матч состоял из двух очень разных таймов. До перерыва "Монако" на поле не существовало. "ПСЖ" в пешем темпе создавал пачками моменты и забивал голы. А вот дальше началось самое интересное.

Вообще Париж мог хоронить соперника за полчаса, если бы не ВАР. Клеман Тюрпен отменил голы Мбаппе и Кина, которые те даже успели отпраздновать, и был прав - минимальные офсайды имели место.

Килиан и без того отметился двумя мячами, реализовав выход один на один и пенальти. Казалось, этого хватит, чтобы не напрягаться после перерыва. Но Нико Ковач нащупал слабое место фаворита и сразу после выхода из раздевалки "Монако" ударил по левому флангу, где ужасно выглядел Курзава. Сыграл свою роль и выход Сеска Фабрегаса - его передачи и включения из глубины вконец измотали и без того измотанного Данилу Перейру. Португальца даже пришлось менять в середине второго тайма. На тот момент счет уже был 2:2.

Фолланд дважды расстрелял почти пустые ворота с близкого расстояния после грубых ошибок защиты "ПСЖ". Еще один мяч Кевин мог забить после углового, но блестяще среагировал Навас.

Ответить на это Париж уже не смог. Томас Тухель бросил в бой восстановившегося после травмы Неймара, но тот еле держался на ногах. Мбаппе и Ди Марию пришлось менять, чтобы поберегли силы к "Лейпцигу". И в итоге концовка осталась за "Монако", который дожал смертельно уставшего фаворита благодаря пенальти: Фолланд заработал, Сеск забил. Сегодня этим двоим не было равных.

Для "Монако" это несомненно главная победа этого сезона. С 2016 года монегаски не побеждали Париж, и тут такое. Нико Ковач показывает, что в отличие от Тьерри Анри и Роберта Морено, у него есть идеи, как сделать эту команду лучше. В таблице у "Монако" теперь 20 очков - и это второе место. Впереди лишь "ПСЖ" с 24 баллами.

11-й тур Лиги 1. Фонвьей. "Стад Луи II"

"Монако" - "ПСЖ" - 3:2

Голы: Фолланд, 52, 65, Фабрегас, 84 (с пенальти) - Мбаппе, 25, 37 (с пенальти)

"Монако": Манноне - Матсима, Дисаси, Бадиашиле, Балло Туре (Кайо Энрике, 46) - Желсон Мартинш (Матасо, 90+3), Чуамени (Флорентино Луис, 90+1), Фофана, Диоп (Йоветич, 90+1) - Фолланд, Жеббель (Фабрегас, 46)

"ПСЖ": Навас - Дагба, Дьялло, Кимпембе, Курзава (Баккер, 68) - Ди Мария (Неймар, 60), Данилу Перейра (Паредес, 68), Рафинья (Флоренци, 85), Сарабия - Мбаппе (Руис-Атиль, 68), Кин

Предупреждения: Фофана, 35, Фабрегас, 87 - Рафинья, 20, Руис-Атиль, 80, Кимпембе, 88

Удаление: Дьялло, 84