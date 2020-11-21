Мбаппе забыли. Жонатан Бамба признан лучшим игроком октября в Лиге 1

Вингер "Лилля" Жонатан Бамба был признан лучшим игроком октября во французской Лиге 1 по версии профсоюза футболистов (UNFP). Он набрал 41% голосов.

24-летний Бамба в октябре забил один гол и отдал три голевых передачи, чем помог вывести "Догов" на второе место в турнирной таблице чемпионата.

При этом в голосовании UNFP Жонатан обошел Килиана Мбаппе, который в октябре забил шесть голов в чемпионате и отдал две голевых передачи, а также Виссама Бен-Йеддера из "Монако" (2 гола). Это решение раскритиковала часть прессы и фанатов во Франции.

Напомним, лучшим по итогам сентября в Лиге 1 был признан Ибрагима Ньян из "Метца", который в начале октября порвал крестообразные связки колена.