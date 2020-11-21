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Мбаппе забыли. Жонатан Бамба признан лучшим игроком октября в Лиге 1
Странноватое решение
Вингер "Лилля" Жонатан Бамба был признан лучшим игроком октября во французской Лиге 1 по версии профсоюза футболистов (UNFP). Он набрал 41% голосов.
24-летний Бамба в октябре забил один гол и отдал три голевых передачи, чем помог вывести "Догов" на второе место в турнирной таблице чемпионата.
При этом в голосовании UNFP Жонатан обошел Килиана Мбаппе, который в октябре забил шесть голов в чемпионате и отдал две голевых передачи, а также Виссама Бен-Йеддера из "Монако" (2 гола). Это решение раскритиковала часть прессы и фанатов во Франции.
Напомним, лучшим по итогам сентября в Лиге 1 был признан Ибрагима Ньян из "Метца", который в начале октября порвал крестообразные связки колена.
Avec 41% des voix, le Lillois Jonathan Bamba est élu Joueur du Mois d'octobre de @ligue1ubereats !— UNFP (@UNFP) November 19, 2020
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