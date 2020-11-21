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Фактор Сеска. Монако - ПСЖ 3:2. Видео голов и обзор матча
Выдающийся камбэк
Париж всухую выиграл первый тайм со счетом 2:0 и уже готовился праздновать победу, но сил на весь поединок у обескровленного состава "ПСЖ" не хватило.
С выходом на поле Сеска Фабрегаса во втором тайме "Монако" побежал в атаку и оформил блестящий камбэк. Победный мяч на счету легендарного испанца, который уже давно не выходит в старте, но еще способен на яркие перфомансы.
"Монако" - "ПСЖ" - 3:2
Голы: Фолланд, 52, 65, Фабрегас, 84 (с пенальти) - Мбаппе, 25, 37 (с пенальти)
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