  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Фактор Сеска. Монако - ПСЖ 3:2. Видео голов и обзор матча
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Фактор Сеска. Монако - ПСЖ 3:2. Видео голов и обзор матча

Франция
(1 голосов)

Выдающийся камбэк

Фактор Сеска. Монако - ПСЖ 3:2. Видео голов и обзор матча
Новина українською

Париж всухую выиграл первый тайм со счетом 2:0 и уже готовился праздновать победу, но сил на весь поединок у обескровленного состава "ПСЖ" не хватило.

С выходом на поле Сеска Фабрегаса во втором тайме "Монако" побежал в атаку и оформил блестящий камбэк. Победный мяч на счету легендарного испанца, который уже давно не выходит в старте, но еще способен на яркие перфомансы.

"Монако" - "ПСЖ" - 3:2

Голы: Фолланд, 52, 65, Фабрегас, 84 (с пенальти) - Мбаппе, 25, 37 (с пенальти)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сеск Фабрегас Монако Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...