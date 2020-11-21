Фактор Сеска. Монако - ПСЖ 3:2. Видео голов и обзор матча

Париж всухую выиграл первый тайм со счетом 2:0 и уже готовился праздновать победу, но сил на весь поединок у обескровленного состава "ПСЖ" не хватило.

С выходом на поле Сеска Фабрегаса во втором тайме "Монако" побежал в атаку и оформил блестящий камбэк. Победный мяч на счету легендарного испанца, который уже давно не выходит в старте, но еще способен на яркие перфомансы.

"Монако" - "ПСЖ" - 3:2

Голы: Фолланд, 52, 65, Фабрегас, 84 (с пенальти) - Мбаппе, 25, 37 (с пенальти)