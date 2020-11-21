Главный тренер "Монако" Нико Ковач прокомментировал волевую победу над "ПСЖ" (3:2) в матче чемпионата Франции.

"В перерыве сказал игрокам, что мы играли плохо и это был не тот "Монако", который я хочу видеть. Мне нужен "Монако", который был в матчах с "Бордо" [4:0] и "Ниццей" [2:1]. Я сказал игрокам, что все возможно и мы способны обыграть "ПСЖ", если покажем себя настоящей командой.

Я доволен реакцией команды. В первом тайме мы были напуганы, и зря. Когда мы играем быстро, в одно касание, то начинаем верить в себя. В конце концов, они такие же люди", – сказал Ковач L’Équipe.