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Лион прервал свою 80-матчевую беспроигрышную серию в женской Лиге 1

Франция
(2 голосов)

Гегемония рекордсменок прекратилась

Лион прервал свою 80-матчевую беспроигрышную серию в женской Лиге 1
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"ПСЖ" победил "Лион" в рамках девятого тура женского чемпионата Франции со счетом 1:0. Это поражение стало для "олимпиек" первым в Лиге 1 за 81 матч. Последний раз команда проигрывала почти четыре года назад - в декабре 2016 и тоже парижскому клубу с тем же счетом.

Сейчас "ПСЖ" возглавляет турнирную таблицу, опережая "Лион" на один пункт. Заметим, что последние 14 чемпионств во Франции были именно за командой из одноименного города Лион.

Также в их почетном списке семь побед в женской Лиге Чемпионов, одну из которых добыли в финальном матче против "Вольфсбурга" в Киеве.

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В статье: женский футбол Лига 1 Олимпик (Лион)
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