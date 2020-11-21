Лион прервал свою 80-матчевую беспроигрышную серию в женской Лиге 1

"ПСЖ" победил "Лион" в рамках девятого тура женского чемпионата Франции со счетом 1:0. Это поражение стало для "олимпиек" первым в Лиге 1 за 81 матч. Последний раз команда проигрывала почти четыре года назад - в декабре 2016 и тоже парижскому клубу с тем же счетом.

Сейчас "ПСЖ" возглавляет турнирную таблицу, опережая "Лион" на один пункт. Заметим, что последние 14 чемпионств во Франции были именно за командой из одноименного города Лион.

Также в их почетном списке семь побед в женской Лиге Чемпионов, одну из которых добыли в финальном матче против "Вольфсбурга" в Киеве.