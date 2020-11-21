Франция
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Брест - Сент-Этьен - 4:1. Пять голов за полчаса
Исход матча был решен в первом тайме
Отчет ожидайте позже
11-й тур Лиги 1. Брест. "Франсис Ле Бле"
"Брест" - "Сент-Этьен" - 4:1
Голы: Онора 7, Дювернь 23, Кадона 33, Мунье 38 - Камара 31
"Брест": Ларсонье - Пьер-Габриэль, Брасье, Дювернь, Перро - Онора, Белькебла, Лан, Февр - Мунье, Кардона
"Сент-Этьен": Мулен - Сиссоко, Мукуди, Колодзейчак, Камара - Юссуф, Гурна-Дуат, Нею, Будебуз - Аби, Буанга
Предупреждения: Брасье 30 - Трауко 55
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