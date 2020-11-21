Лига 1. Брест - Сент-Этьен - 4:1. Слабейшие Стефануа в ХХІ веке

В единственном матче дня в Лиге 1 "Сент-Этьен" потерпел седьмое поражение подряд в чемпионате. До этого у зеленых не было серии даже из пяти кряду фиаско в 21 веке.

Сегодня матч на "Франсис Ле Бле" можно было заканчивать уже в перерыве - настолько все было очевидно. Зеленые стремились контролировать мяч и завершать атаки ударами, но их выстрелы с 30-40 метров несли угрозу разве что разместившимся на верхних ярусах пустых трибун воробьям. Это был не футбол уровня французской элиты.

А вот "Брест" действовал красиво. Тон игре задал эффектный дальний удар от Франка Онора; за этим последовал точный выстрел капитана команды Дюверня после углового. Зеленые один мяч отыграли, но это был их единственный удар в створ за весь матч. По сути, "Пираты" даже не ощутили сопровления.

Голы Ирвина Кардоны и Стива Мунье показали, что у "Стефануа" отсутствует элементарное понимание, как обороняться при навесах в штрафную. Хотя, по большому счету, это же было заметно и в предыдущих шести проигранных встречах.

"Сент-Этьен" движется прямо на айсберг и крушение состоится уже совсем скоро - до зоны вылета осталось каких-то четыре очка. Этот провал может затмить все предыдущие неудачи в карьере Клода Пюэля - так серьезно он еще не падал. Касательно "Бреста", то подопечные Оливье Даль`Ольо с 15 очками поднялись на комфортное место в середине таблицы. С такой игрой вылет бретонским провинциалам точно не грозит.

11-й тур Лиги 1. Брест. "Франсис Ле Бле"

"Брест" - "Сент-Этьен" - 4:1

Голы: Онора, 7, Дювернь, 23, Кардона, 33, Мунье, 38 - Камара, 31

"Брест": Ларсонье - Пьер-Габриэль, Брасье, Дювернь, Перро - Онора (Батоккьо, 74), Белькебла, Лан (Мбок, 90+1), Февр (Маньетти, 90+1) - Мунье (Шарбонье, 79), Кардона (Ле Дуарон, 73)

"Сент-Этьен": Мулен - Сиссоко (Трауко, 46), Мукуди, Колодзейчак, Камара - Юссуф, Гурна-Дуат (Дебюши, 46), Нею, Будебуз (Аушиш, 74) - Аби (Норден, 46), Буанга (Ривера, 78)

Предупреждения: Брасье 30 - Трауко 55