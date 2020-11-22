Рафинья: Неймар заметно повзрослел в ПСЖ, в сравнении с Барсой

Как Ансу Фати повзрослел?В Испании до сих пор потешаются с ответа Ансу Фати одному журналисту. Тот спросил молодого игрока Барселоны - "В детстве Вы были фанатом Реала. Почему Вы перешли в Барселону?" - "Я повзрослел!"