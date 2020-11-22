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Рафинья: Неймар заметно повзрослел в ПСЖ, в сравнении с Барсой
Алькантара считает Нея одним из лучших игроков мира
Полузащитник "ПСЖ" Рафинья Алькантара высказался насчет своего одноклубника Неймара.
"Перейдя в "ПСЖ", я встретил заметно повзрослевшего футболиста, нежели в "Барселоне".
Неймар – футболист мирового класса, один из лучших. Играть с ним – настоящая привилегия", – рассказал бразилец.
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Источник:Goal.com
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Комментарии (2)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
22.11.2020 в 17:49
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Algrab (Костопiль)
22.11.2020 в 19:16
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