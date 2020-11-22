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Рафинья: Неймар заметно повзрослел в ПСЖ, в сравнении с Барсой

Франция
(1 голосов)

Алькантара считает Нея одним из лучших игроков мира

Рафинья: Неймар заметно повзрослел в ПСЖ, в сравнении с Барсой
Новина українською

Полузащитник "ПСЖ" Рафинья Алькантара высказался насчет своего одноклубника Неймара.

"Перейдя в "ПСЖ", я встретил заметно повзрослевшего футболиста, нежели в "Барселоне".

Неймар – футболист мирового класса, один из лучших. Играть с ним – настоящая привилегия", – рассказал бразилец.

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В статье: Неймар Рафинья Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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Источник:
Goal.com

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Комментарии (2)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
22.11.2020 в 17:49
Как Ансу Фати повзрослел? В Испании до сих пор потешаются с ответа Ансу Фати одному журналисту. Тот спросил молодого игрока Барселоны - "В детстве Вы были фанатом Реала. Почему Вы перешли в Барселону?" - "Я повзрослел!"
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Algrab (Костопiль)
22.11.2020 в 19:16
оленю, шлях в барсілону, це шлях в нікуди. Подивися на Грізмана...
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