Лига 1. Безумная перестрелка в Монпелье и одиннадцатая осечка Дижона

"Канарейки" и "Мессинцы" расписали мировую, которая явно больше устроила гостей, чем хозяев.

"Нант" ярко комбинировал в первом тайме, создал 2-3 отличных момента и заслуженно повел в счете после подачи Себастьяна Коршья на Коло Муани. Но отсутствие концентрации у Фабио в концовке тайма выровняло положение.

Потеряв двух игроков из-за травм еще до перерыва, "Метц" все же смог переломить ход встречи. Во втором тайме на поле была уже равная борьба, где лучшими были вратари. Альбан Лафон красиво потащил удар Вагнера; Укиджа ответил сэйвом после выстрела Кадера Бамба.

Беспроигрышная серия "Метца" составляет уже 8 матчей - прекрасный результат для скромного провинциального клуба. В таблице "Мессинцы" идут 9-ми с 16 очками. У "Нанта" 12 очков и 14-я позиция.

Нант. "Божуар"

"Нант" - "Метц" - 1:1

Голы: Коло Муани, 29 - Лейя, 45+4 (с пенальти)

"Нант": Лафон - Коршья, Жиротто, Кастелетто, Фабио - Абед, Туре - Коко (Эмон, 77), Блас, Бамба (Огюстен, 90+3) - Коло Муани

"Метц": Укиджа - Маига (Фофана, 26), Бронн, Бойе, Юдоль - Ангбан, Пажо (Делен, 25), Чимбембе (Вагнер, 67) - Гуйе (Нгетт, 55), Лейя, Булайя

Предупреждения: Абед, 40, Фабио, 45+4 - Фофана, 71, Укиджа, 84, Бойе, 87

11-й тур кряду не знает побед "Дижон". Его выступления напоминают прошлогоднюю "Тулузу" - точно та же обреченность и безнадега что дома, что в гостях.

"Ланс" не мог выпустить со старта своих лидеров Гаэля Какута и Игнатиуса Ганаго, но этого и не потребовалось. Вратарь "Дижона" Рачоппи решил лично вручить сопернику победу: его дриблинг в собственном вратарском обязательно разойдется на мэмы.

Самое обидное, что в остальном Рачоппи провел хороший поединок и несколько раз крупно выручил свою команду. Но кто теперь вспомнит его сэйвы после ударов Сотока и Ганаго? Да и моменты "Дижона" тоже теперь никому неинтересны. Счет, как говорится, на табло.

"Ланс" проиграл лишь 1 из 3 последних выездных матчей в Лиге 1 - блестящий показатель для новичка элиты. В таблице команда Франка Эса идет 13-й, но имеет два матча в запасе. "Дижон", естественно, последний с 4 очками.

Дижон. "Гастон Жерар"

"Дижон" - "Ланс" - 0:1

Гол: Муинга, 23

"Дижон": Рачоппи - Шафик (Буй, 82), Экюэль Манга, Кулибали, Нгонда - Ндонг, Лотоа (Мари, 26) - Ассале, Целина, Мама Бальде - Конате

"Ланс": Лека - Гради, Баде, Медина - Клаусс (Мишлен, 88), Каюзак, Фофана (Дюкуре, 72), Силла - Жан (Какута, 66), Сотока (Банза, 88), Муинга (Ганаго, 66)

Предупреждения: Шафик, 54, Мари, 56

Абсолютно нетипичный для себя поединок провел "Монпелье", сыграв по принципу "вы забьете сколько сможете, а мы - сколько захотим".

Превосходство "Паладинов" во всех компонентах было заметно со старта, но против команды Мишеля Тер-Закаряна сыграли ее же центральные защитники. Педру Мендеш привез два пенальти за четыре минуты, а Даниэль Конгре, промазав по мячу, вывел на ворота Людовика Ажорга.

Посадив на скамейку 43-летнего Илтона, Тер-Закарян не решил проблем. Это удивительно, что по такой игре "Монпелье" все равно выцарапал победу. Блестящий матч выдала пара форвардов Делор - Лаборд. Особенно это касается первого: Анди оформил дубль после идеальных подач с флангов, а затем ассистировал Гаэтану, забившему решающий гол.

В общем, если вы не видели этот матч, то многое потеряли. В таблице "Монпелье" после третьей кряду победы ворвался в ТОП-3 с 20 очками. Больше во Франции набрал только "ПСЖ" - 24 балла. "Страсбур" же, невзирая на приложенные усилия, остался на предпоследней, 19-й строчке с 6 очками.

Монпелье. "Стад де ля Моссон"

"Монпелье" - "Страсбур" - 4:3

Голы: Педру Мендеш, 8, Делор, 13, 31, Лаборд, 68 - Лала, 22 (с пенальти), Дьялло, 26 (с пенальти), Ажорг, 45

"Монпелье": Омлин - Самбия, Педру Мендеш, Конгре, Ристич - Саванье, Ферри (Шотар, 88), Молле - Мавидиди (Джун, 67), Лаборд (Илтон, 89), Делор

"Страсбур": Кавасима - Симакан, Коне, Митрович, Каси - Сиссоко, Аолу (Линар, 65) - Лала (Шахири, 74), Дьялло, Бельгар - Ажорг

Предупреждения: Педру Мендеш, 25, Конгре, 54 - Аолу, 49

Если кто не верит, что в футболе нету логики, пересмотрите внимательно этот поединок. "Реймс" атаковал весь матч, создавал шансы, но все равно проиграл после единственной грубой ошибки.

Зинедин Ферхат продолжает тащить очень посредственных партнеров. В этот раз шустрый алжирец заработал пенальти, после которого забил Рено Рипар.

После этого у "Реймса" было по крайней мере четыре стопроцентных голевых шанса. Дважды (!) Думбия и Зенели пробивали в каркас в добавленное время. Но сравнять счет не вышло, и "Ним" победил.

Важнейшая победа для "Крокодилов", которые до этого проиграли 4 кряду матча с общим счетом 1:12. В таблице команда Жерома Арпинона поднялась на 15-е место с 11 очками. У "Реймса" 17-е место и 9 баллов.

Реймс. "Огюст Делоне"

"Реймс" - "Ним" - 0:1

Гол: Рипар, 62 (с пенальти)

"Реймс": Диуф - Фоке, Марешич, Абдельхамид, де Смет (Конан, 67) - Мбуку (Туре, 58), Мунетси, Бериша, Кафаро (Зенели, 78) - Дья, Сиргейс (Думбия, 58)

"Ним": Рейне - Бюрнер, Ландре, Мартинес, Пакес - Фомба, Кубас, Ахлави - Ферхат, Коне (Денки, 55, Ариби, 80), Рипар

Предупреждения: Сиргейс, 19, Мунетси, 47, Бериша, 82 - Рипар, 34