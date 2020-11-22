Лига 1. Анже - Лион 0:1. Одни атаковали, другие забили

"Анже" нанес 18 ударов по воротам "Лиона", который в ответ ударил лишь пять раз. Но именно "Ткачи" праздновали победу.

Так бывает. Никто не виноват Капелю, Амаду, Фульжини и, особенно, Баокену, который 2-3 раза расстреливал Антони Лопеша из выгодных позиций, но лишь набивал статистику вратарю "Лиона", Матч он завершил с солидными семи сэйвами в активе.

"Лион" играл поразительно безыдейно. Команда проиграла центр поля, а если доходила до чужой штрафной, то лишь затем, чтобы потерять мяч. Мемфис Депай в протоколе был, но в матч так и не вошел. Лукас Пакета - это кто вообще? Райану Шерки лишь 17, поэтому воздержимся от критики.

Самое удивительное, что даже по такой игре "Лион" мог забить, но арбитр с помощью ВАР разобрался и отменил пенальти на ворота "Анже".

Окрыленные "Ле Ско" после этого еще прибавили, понеслись забивать, но заигрались. Минут за 15 до свистка Тино Кадевере в два касания замкнул прострел с фланга и в очередной раз доказал старую истину: в футболе важно не бить, а забивать. На Стефана Мулена в этот момент было больно смотреть - тренер мог бы гордиться игрой своей команды, если бы не одна-единственная ошибка.

"Лион" не проиграл в восьмом матче кряду - феноменальное достижение, учитывая низкое качество игры команды Руди Гарсии. В таблице она теперь с 20 очками делит 2-4-е места с "Монако" и "Монпелье". Касательно "Анже", то он 11-й с 16 баллами. Да-да, плотность в таблице Лиге 1 сейчас сумасшедшая.

11-й тур Лиги 1. Анже. "Раймон Копа"

"Анже" - "Лион" - 0:1

Гол: Кадевере, 78

"Анже": Бернардони - Мансо, Траоре, Тома, Думбия - Амаду, Капель (Кулибали, 81) - Тиуб (Эль-Мелали, 68), Фульжини (Шо, 81), Матиас Лаже (Бобишон, 79) - Баокен (Дьони, 69)

"Лион": Лопеш - Дюбуа (Дьоманде, 80), Марсело, Денайер, Бар (де Шильо, 59) - Какре, Тиаго Мендес (Жан Лукас, 90+1), Лукас Пакета (Бруно Гимараес, 60) - Шерки (Дембеле, 59), Депай, Кадевере

Предупреждения: Думбия, 46, Матиас Лаже, 60 - Шерки, 32, де Шильо, 69, Тиаго Мендес, 85