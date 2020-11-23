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Турок разрывает Лигу 1. Лилль - Лорьян 4:0. Видео голов и обзор матча

Франция
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Юсуф Языджи невероятен

Турок разрывает Лигу 1. Лилль - Лорьян 4:0. Видео голов и обзор матча
Новина українською

В 11-м туре Лиги 1 "Лилль" не заметил сопротивления "Лорьяна", отгрузив тому четыре сухих гола. Эта победа вывела команду Кристофа Гальтье на чистое второе место.

Турецкий хавбек Юсуф Языджи набрал какую-то невероятную форму. После двух хет-триков в Лиге Европы он вчера выдал 2+1, отдав за матч 7 (!) ключевых передач. Если не сбавит обороты, совсем скоро мы увидим его в топ-клубе, можете не сомневаться.

"Лилль" - "Лорьян" - 4:0

Голы: Языджи, 29, 51, Араужо, 57, Дэвид, 89

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В статье: Лорьян "Лилль" Юсуф Языджи
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