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Турок разрывает Лигу 1. Лилль - Лорьян 4:0. Видео голов и обзор матча
Юсуф Языджи невероятен
В 11-м туре Лиги 1 "Лилль" не заметил сопротивления "Лорьяна", отгрузив тому четыре сухих гола. Эта победа вывела команду Кристофа Гальтье на чистое второе место.
Турецкий хавбек Юсуф Языджи набрал какую-то невероятную форму. После двух хет-триков в Лиге Европы он вчера выдал 2+1, отдав за матч 7 (!) ключевых передач. Если не сбавит обороты, совсем скоро мы увидим его в топ-клубе, можете не сомневаться.
"Лилль" - "Лорьян" - 4:0
Голы: Языджи, 29, 51, Араужо, 57, Дэвид, 89
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