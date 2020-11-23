Верратти пропускает слишком много матчей. Его губит образ жизни

Ожидается, что Марко Верратти выйдет в старте "ПСЖ" на ключевой матч группового раунда Лиги чемпионов против "РБ Лейпциг", но это неточно.

В текущем сезоне 28-летний итальянец пропустил 10 из 15 матчей парижан во всех турнирах из-за различных повреждений. Всего, начиная с сезона-2013/14, когда он стал игроком основы в "ПСЖ", Верратти пропустил 131 игру.

Влияние хавбека на игру при этом всегда оставалось значительным. Его трудно измерить цифрами. Главные качества Марко - тонкий первый пас и умение находить свободное пространство, играть по узким коридорам. Но "ПСЖ" не может извлечь из таланта Верратти всю выгоду, поскольку он регулярно вылетает. За последние 7 лет у него были две операции на паховых кольцах (2016 и 2018), разрыв мышцы, две травмы лодыжки, два серьезных повреждения икроножной мышцы, проблемы с квадрицепсом и неимоверное количество травм задней поверхности бедра.

Помимо этого, Верратти заработал уже 99 желтых и 5 красных карточек, в общей сложности оставаясь вне игры 384 дня за 8,5 лет в Париже.

Список важных матчей, в которых Марко не смог принять участия, поражает. Мы выбрали самые памятные.

6.03.2013. "ПСЖ" - "Валенсия" - 1:1 (1/8 финала Лиги чемпионов)

9.03.2016. "Челси" - "ПСЖ" - 1:2 (1/8 финала Лиги чемпионов)

6.04.2016. "ПСЖ" - "Ман Сити" - 2:2 (1/4 финала Лиги чемпионов)

12.04.2016. "Ман Сити" - "ПСЖ" - 1:0 (1/4 финала Лиги чемпионов)

21.05.2016. "ПСЖ" - "Марсель" - 4:2 (финал Кубка Франции)

18.09.2018. "Ливерпуль" - "ПСЖ" - 3:2 (групповой раунд ЛЧ)

11.03.2020. "ПСЖ" - "Боруссия" - 2:0 (1/8 финала ЛЧ)

12.08.2020. "Аталанта" - "ПСЖ" - 1:2 (1/4 финала ЛЧ)

Это не считая того, что в полуфинале ЛЧ против "РБ Лейпциг" Верратти хватило на 7 минут, а в финале с "Баварией" - на 25.

То, что организм Марко не справляется с нагрузками, очевидно. Но во Франции уверены, что дело также в самом итальянце и его тяге к ночным развлечениям. Сотрудник "ПСЖ" на условиях анонимности обрисовал ситуацию L’Equipe:

"Проблема Верратти в том, что он не ведет здоровый образ жизни, как полагается спортсмену топ-класса. Сигареты, вредная еда, недосыпание - эти факторы мешают восстановлению его организма после нагрузок".

Марко неспособен держать себя в руках ни на поле, ни за его пределами. Это сводит с ума тренеров Парижа. Лоран Блан в прошлом критиковал подопечного на пресс-конференции:

"С этим не шутят. Этот парень, он наказывает сам себя. Мы работаем с Марко два года, и каждый раз одно и то же. Я люблю его, у него есть талант, но, если он не поймет свою ошибку, он попадет в беду".

В то же время с Томасом Тухелем случилась вообще комичная ситуация. В ноябре 2018-го тренер и Верратти встретились… в ночном клубе спустя пару часов после матча Лиги 1!

"Марко, ну это же несерьезно. Я заменил тебя, чтобы ты получше отдохнул перед игрой с "Ливерпулем" в среду", - цитируют слова тренера очевидцы. Верратти не замедлил с ответом: "Тренер, как вы себя чувствуете? Я уже как раз собрался уходить. Это все пустяки, но вы же тренер, вы должны подавать пример".

У Верратти на все есть ответы, но травм с каждым сезоном становится все больше, и здесь ему ответить нечего. Не так давно "ПСЖ" пошел на большие траты, чтобы продлить его контракт до 2024 года, но теперь эта инвестиция кажется ошибочной. Получив долгосрочное соглашение, итальянец пошел во все тяжкие и почти не приносит пользы команде.

Тем временем, Париж после 11 туров чемпионата идет ноздря в ноздрю с "Лиллем", а из Лиги чемпионов рискует вообще вылететь, если проиграет завтра "Лейпцигу".