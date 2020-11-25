Лига 1. Ланс - Нант 1:1. Нейтрализовали друг друга

В перенесенном матче 8-го тура Лиги 1 "Ланс" начал за здравие, а кончил за упокой. Обычное дело в футболе, где все устали и многое решают замены.

До перерыва хозяева много и агрессивно атаковали, создавали опасные ситуации, забили гол - свой дебютный мяч с игры в этом сезоне провел Гаэль Какута. До этого экс-игрок "Челси" и "Севильи" только штамповал пенальти.

Также стоит отметить проблемы Андрея Жиротто. Центрбека "Нанта" посадили на карточку уже на 7-й минуте, и впоследствии его возили все, кому не лень. Именно бразилец был обыгран Банза перед ассистом на Какута. А в концовке тайма ему вообще светила красная за нарушение, но арбитр пожалел.

"Нант" же заиграл активнее только после трех замен в перерыве. До этого у "Канареек" выделялся только Коло Муани, но у него каждый матч такой: играет активно, но реализация отсутствует. С "Лансом" была та же картина - даже выход один на один форвард французской молодежки не использовал. Зато заработал пенальти, с которого пусть и со второй попытки (вратарь рано выскочил из ворот, пришлось перебить) счет сравнял Абдулай Туре.

Итак, ничья. В большей степени она устроила "Ланс", у которого теперь 18 очков, 8-е место и еще один матч в запасе. У "Нанта" же 14-я позиция и 13 баллов, но все так плотно, то отчаиваться смысла никакого нет. К тому же, в начале сезона команда Кристиана Гуркюффа выглядела куда безнадежнее.

8-й тур Лиги 1. Ланс. "Феликс Боллар"

"Ланс" - "Нант" - 1:1

Голы: Какута, 27 - Туре, 81 (с пенальти)

"Ланс": Лека - Гради, Баде, Айдара - Мишлен, Каюзак (Фофана, 84), Дюкуре, Силла (Медина, 84) - Какута (Маурисио, 66) - Ганаго (Сотока, 66), Банза (Калимуэндо, 88)

"Нант": Лафон - Коршья, Жиротто, Паллуа, Аппиа (Фабио, 46) - Блас, Туре, Абед (Чиривелья, 46), Луза (Коко, 72) - Коло Муани (Кулибали, 88), Эмон (Бамба, 46)

Предупреждения: Дюкуре, 37, Какута, 63, Гради, 78, Баде, 85 - Жиротто, 7, Коло Муани, 81