Лига 1. Страсбур - Ренн 1:1. И кто тут лидер, а кто аутсайдер?

Вообще когда играет бронзовый призер минувшего чемпионата и команда, занимающая предпоследнее место, то разница между ними должна ощущаться. Но сегодня в Страсбурге этого не было.

Хозяева ни в чем не уступали фавориту в первом тайме, даже наоборот - их атаки через правый фланг, где активничал Кенни Лала выглядели острее. В одной из таких атак и был забит гол: Лала подобрал отскок, прострелил, а там быстрее всех сориентировался Адриен Томассон.

У "Ренна" не было ничего. Камавинга, Те, Гирасси, Нзонзи словно не выходили на поле; вернувшийся после травмы Фет Мауасса и подавно выглядел комично с его забегами с мячом по флангу метров на 40-50. Во дворе так дети играют, а не профессионалы. Дело вполне могло кончиться и победой "Страсбура", но эльзасцы в этом сезоне играют вообще без обороны. Одна позиционная ошибка, одно проигранное единоборство - и вот Серу Гирасси уже вываливается на ворота. Капитан Митрович решил фолить до штрафной - и это прямая красная. Без вопросов.

Из-за этого инцидента второй тайм превратился в 45-минутную осаду ворот "Страсбура". Владение мячом у "Ренна" выросло с 49% до 67%, но моментов от этого сильно не прибавилось. Так, было 2-3 за тайм, не больше. Выудить из этого небогатого урожая получилось один гол: Адриен Юну точно пробил головой с близкого расстояния. Эйдзи Кавасима прыгал отчаянно, но лишь влетел с мячом в сетку.

Ну и все, на большее "Ренн" не хватило даже против такого соперника в такой ситуации. Была еще штанга у Юну, а больше и вспомнить нечего. Для бретонцев это первая ничья после четырех кряду поражений - команде в жутком кризисе, это сразу видно. На текущем шестом месте с такой игрой не задержаться. Касательно "Страсбура", то он хоть и проиграл 4 из 5 предыдущих встреч, но зубами цепляется за свое. В прошлом туре команда уступила 3:4 в Монпелье, а вот сегодня ее уже хватило на ничью. Молодцы, может и выкарабкаются.

12-й тур Лиги 1. Страсбург. "Стад де ля Мено"

"Страсбур" - "Ренн" - 1:1

Голы: Томассон, 24 - Юну, 60

"Страсбур": Кавасима - Лала, Симакан, Митрович, Каси (Аанеба, 87) - Сиссоко, Аолу, Бельгар - Томассон (Кароль, 73) - Ажорг (Линар, 63), Дьялло (Шахири, 87)

"Ренн": Гомис - Траоре, Да Сильва, Ньямси (Ньянг, 70), Мауасса (Трюфер, 46) - Камавинга (Леа Силики, 46), Нзонзи, Буриго - Доку, Гирасси (Юну, 45), Те (Гбохо, 46)

Удаление: Митрович, 40