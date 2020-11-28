Лига 1. Марсель - Нант 3:1. А не спеши ты нас хоронить

Четыре сухих поражения в Лиге чемпионов сильно ударили по самолюбию "Марселя", и команда впервые за долгое время показала, что все-таки умеет играть в футбол.

Это было видно со старта - горящие глаза, невероятное желание, готовность сражаться за каждый мяч. Интересно только, почему нельзя было включить это все раньше? В любом случае, "Нант" сегодня был начисто смят.

Товен задал тон игре эффектным парашютом после изумительного лонгболла от Ронжье. Второй мяч - плод стараний Микаэля Кизанса, который отобрал мяч на фланге и выкатил под удар Пайету. Третий с пенальти дали забить Бенедетто - до этого аргентинец не забил ни единого мяча в 11 турах, ему этот гол был нужнее.

Ну а в перерывах между голами провансальцы наслаждались футболом. Ну мучились, как обычно в этом сезоне, а комбинировали, выходили на ударные позиции, угрожали воротам. "Нант" проиграл по всем ключевым показателям - от ударов в створ (2-9) и точности передач (82%-88%) до отборов (16-19) и верховых единоборств (6-8). Повезло, что Блас с рикошетом закатил мяч престижа - по такой игре его могло и не быть.

Теперь очень интересно, как "Марсель" сыграет в следующей встрече ЛЧ против "Олимпиакоса" - вероятно, этот матч будет ключевым в борьбе за третье место. Если раньше французов даже никто всерьез не воспринимал, то сегодняшний перфоманс возродил какую-никакую надежду.

Касательно же таблицы Лиги 1, то там южане с 21 очком поднялись на третье место, имея к тому же матч в запасе. У "Нанта" 14-е место и 13 очков.

12-й тур Лиги 1. Марсель. "Велодром"

"Марсель" - "Нант" - 3:1

Голы: Товен, 2, Пайет, 35, Бенедетто, 60 (с пенальти) - Блас, 73

"Марсель": Манданда - Сакаи (Нагатомо, 88), Гонсалес, Чалета-Цар, Амави - Ронжье (Строотман, 77), Камара, Кизанс - Товен, Бенедетто (Жермен, 77), Пайет (Аке, 85)

"Нант": Лафон - Коршья, Кастелетто (Жиротто, 61), Паллуа, Фабио - Туре (Абед, 61), Чиривелья - Луза (Саймон, 46), Блас, Бамба (Коко, 74) - Коло Муани (Огюстен, 74)

Предупреждения: Пайет, 47, Ронжье, 54, Гонсалес, 71, Строотман, 90+2 - Кастелетто, 57, Блас, 83