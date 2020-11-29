Неймар побил рекорд Ибры и забил быстрее всех 50 голов в ПСЖ

В матче 12-го тура французской Лиги 1 "ПСЖ" дома сыграл с "Бордо" вничью 2:2.

Первый гол в составе парижан забил форвард парижан Неймар - бразилец реализовал пенальти на 27-й минуте встречи.

Таким образом, 28-летний нападающий достиг отметки в 50 голов в составе "Пари Сен-Жермен". Для этого Неймару понадобилось 58 матчей - это лучший показатель в истории "ПСЖ". До этого рекорд принадлежал Златану Ибрагимовичу, швед забил 50 мячей за 59 матчей.

В последних 70 сезонов чемпионата Франции только форварды "Марселя" Гуннар Андерссон и Йосип Скоблар забивали 50 голов быстрее - 53 и 54 матча соотвественно.