Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Неймар побил рекорд Ибры и забил быстрее всех 50 голов в ПСЖ
Бразильцу понадобилось 58 матчей, шведу - 59
В матче 12-го тура французской Лиги 1
Первый гол в составе парижан забил форвард парижан Неймар - бразилец реализовал пенальти на 27-й минуте встречи.
Таким образом, 28-летний нападающий достиг отметки в 50 голов в составе "Пари Сен-Жермен". Для этого Неймару понадобилось 58 матчей - это лучший показатель в истории "ПСЖ". До этого рекорд принадлежал Златану Ибрагимовичу, швед забил 50 мячей за 59 матчей.
В последних 70 сезонов чемпионата Франции только форварды "Марселя" Гуннар Андерссон и Йосип Скоблар забивали 50 голов быстрее - 53 и 54 матча соотвественно.
Популярное сейчас
- Шахтёр не отпускает Киев. Турнирная таблица УПЛ 2020/21
- Сергей Шебек: Удаление Забарного? Арбитры навредили игре
- Украинская команда выиграла матч Лиги чемпионов с разницей в 27 голов
- Лига 1. Марсель - Нант 3:1. А не спеши ты нас хоронить
- Сексуальная украинская теннисистка родила ребенка от Жерсона Родригеса. ФОТО
- "Не верьте слухам". Николай Морозюк рассказал о нынешних отношениях с бывшей женой Ириной