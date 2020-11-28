Лига 1. ПСЖ - Бордо 2:2. Безумству храбрых поем мы песню

Уставший "ПСЖ" мало походит на того гегемона, который не позволял на пушечный выстрел к себе приблизиться последние три года. И в "Бордо" решили рискнуть. Вместо того, чтобы становиться в глухую оборону, жирондинцы со старта регулярно выбегали в атаку, стараясь по максимуму измотать соперника. Когда же после перерыва тот ожидаемо подсел, "Бордо" удвоил усилия, едва не зацепившись за три очка.

Естественно, ключевой фигурой матча стал Хатем Бен-Арфа - скандалист и гений в одном лице, который два года не играл за "ПСЖ", но оставался у него на контракте. Сегодня он старался, как никогда. Другие лидеры "Бордо" - Костиль, Косельни, Сабали, Башич - старались не отставать.

За "ПСЖ" сегодня дебютировал 18-летний центрбек Пембеле - и при первом же угловом от Бен-Арфа он срезал мяч в свои ворота.

За светлой стороной пошла темная: Хатем привез пенальти, заигравшись у своих ворот. Неймар реализовал приговор, а спустя минуту помог Мойзе Кину забить второй в ворота обескураженного соперника. Мог в ближайшие 10-15 минут забивать и Мбаппе, но свои шансы запорол, из-за чего сильно переживал - ему остался лишь один гол до сотни за "ПСЖ".

16 - Paris have faced at least 16 shots in each of their last three games at home in Ligue 1 (18 v Bordeaux, 16 v Rennes and Dijon), a first for the club since Opta collects the data (2006/07). Worrying. #PSGFCGB pic.twitter.com/9NQxYK855X — OptaJean (@OptaJean) November 28, 2020

Ну а после перерыва Париж уже был "не тот". Как, впрочем, и на неделе с "Лейпцигом", и до этого с "Монако". Усталость съедает подопечных Тухеля, и это портит результаты. Испортило и сегодня. Увидев перед собой коридоры, Бен-Арфа возобновил сольные проходы. Получалось так здорово, что однажды почти до штанги добежал, вот тоьлко удары не шли. Зато когда Хатем откатил на линию штрафной под удар Ясину Адли - счет сравнялся. Адли, к слову, воспитанник Парижа, поэтому гол не праздновал.

В эндшпиле были у команд шансы вырвать победу, причем лучший у "Бордо", но де Превиль не реализовал выход один на один после паса (конечно) Бен-Арфа. "ПСЖ" был слишком изможденным для финального рывка даже после замен.

В таблице после этого матча "ПСЖ" остался первым с 25 очками, но уже завтра его догонит "Лилль", если победит "Сент-Этьен". Касательно "Бордо", то у него теперь 10-е место, 16 очков и наш безмерный респект за сегодняшнюю храбрость.

12-й тур Лиги 1. Париж. "Парк де Пренс"

"ПСЖ" - "Бордо" - 2:2

Голы: Неймар, 27 (с пенальти), Кин, 28 - Пембеле, 10 (автогол), Адли, 60

"ПСЖ": Серхио Рико - Флоренци, Пембеле, Кимпембе, Баккер - Верратти (Эррера, 64), Паредес (Икарди, 85), Рафинья (Ди Мария, 63) - Неймар - Мбаппе, Кин (Сарабия, 81)

"Бордо": Костиль - Кватенг (Бенито, 46), Бесс, Косельни, Сабали - Зеркан (Уден, 59), Отавио, Башич (Адли, 58), Хван (де Превиль, 59) - Бен-Арфа, Маджа (Бриан, 81)

Предупреждения: Пембеле, 90+2 - Отавио, 26