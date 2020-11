Лига 1. ПСЖ - Бордо 2:2. Безумству храбрых поем мы песню

Уставший "ПСЖ" мало походит на того гегемона, который не позволял на пушечный выстрел к себе приблизиться последние три года. И в "Бордо" решили рискнуть. Вместо того, чтобы становиться в глухую оборону, жирондинцы со старта регулярно выбегали в атаку, стараясь по максимуму измотать соперника. Когда же после перерыва тот ожидаемо подсел, "Бордо" удвоил усилия, едва не зацепившись за три очка.

Естественно, ключевой фигурой матча стал Хатем Бен-Арфа - скандалист и гений в одном лице, который два года не играл за "ПСЖ", но оставался у него на контракте. Сегодня он старался, как никогда. Другие лидеры "Бордо" - Костиль, Косельни, Сабали, Башич - старались не отставать.

За "ПСЖ" сегодня дебютировал 18-летний центрбек Пембеле - и при первом же угловом от Бен-Арфа он срезал мяч в свои ворота.

За светлой стороной пошла темная: Хатем привез пенальти, заигравшись у своих ворот. Неймар реализовал приговор, а спустя минуту помог Мойзе Кину забить второй в ворота обескураженного соперника. Мог в ближайшие 10-15 минут забивать и Мбаппе, но свои шансы запорол, из-за чего сильно переживал - ему остался лишь один гол до сотни за "ПСЖ".

16 - Paris have faced at least 16 shots in each of their last three games at home in Ligue 1 (18 v Bordeaux, 16 v Rennes and Dijon), a first for the club since Opta collects the data (2006/07). Worrying. #PSGFCGB pic.twitter.com/9NQxYK855X