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Тухель – о ничьей с Бордо: ПСЖ нельзя проводить матчи на таком уровне

Франция
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Наставник разгневан игрой своей команды

Тухель – о ничьей с Бордо: ПСЖ нельзя проводить матчи на таком уровне
Новина українською

Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель раскритиковал свою команду после матча 12-го тура Лиги 1 с "Бордо" (2:2).

"Нельзя играть, не прикладывая усилий, как мы делали во втором тайме. Первая половина игры была нормальной, мы действовали просто. Но нам не хватило серьезности, чтобы закончить этот матч, убить его. Нам не хватало нацеленности на этом участке поля.

Во втором тайме нам не хватало всего: дисциплины, усилий... всего. Это было хуже, чем в матче с "Монако". Обычно я всегда защищаю свою команду, но сегодня я отказываюсь это делать. Не стоило терять очки по второй раз, сразу после поражения от "Монако".

Мы должны увидеть другой "ПСЖ" против "МЮ". Нельзя проводить матчи такого уровня", – сказал Тухель в интервью Canal+.

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В статье: Томас Тухель Бордо ПСЖ
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