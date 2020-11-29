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Лига 1. Лион - Реймс 3:0. Флешбэк из нулевых
Очень красиво и уверенно
Давненько "Лион" не побеждал настолько легко и красиво. Последнее время "Ткачи" регулярно имели проблемы с командами второго эшелона, но сегодня был их день.
По большому счету, подопечные Руди Гарсии обязаны были забивать 4-5 голов еще в первом тайме, но как обычно подвела реализация. Токо-Экамби и Кадевере по разу пальнули в штангу с убойных позиций, не шли удары и у Депая.
С другой стороны, именно Мемфис и Карл организовали первый мяч: голландец ювелирно навесил, а камерунец в касание пробил.
Сложно сказать, вернулся бы "Реймс" в игру после перерыва или нет, ведь Кассама де-факто не оставил своим шансов. Его удар сзади по ногам Депаю был настолько явным, что арбитр даже без ВАР показал прямую красную. Да, там не было прямой ноги, но и игры в мяч не было в помине.
Ну и все, интрига приказала долго жить. "Реймс" еще раз взбрыкнул перед перерывом, когда Булайе Дья едва не прошил Лопеша в контратаке, но это была последняя акция гостей. Во втором тайме на поле вышел только "Лион", который снял все вопросы до 70-й минуты. Важность обоих забитых голов выходила за рамки сегодняшнего матча: Бруно Гимараес забил дебютный мяч за "Лион", а Муса Дембеле - первый в текущем сезоне. Это сложно представить, но топ-бомбардир, на которого полгода назад претендовали гранды, не отличался с того-самого четвертьфинала против "Ман Сити".
Ну а в целом, легкая вышла победа - похожая на те, которые "Лион" штамповал в свою золотую эру в середине нулевых. Благодаря этому "Ткачи" с 23 очками временно поднялись на второе место в таблице, от "ПСЖ" они отстают лишь на 2 очка. У "Реймса" же 17-я позиция и 9 баллов.
12-й тур Лиги 1. Лион. "Люмьер"
"Лион" - "Реймс" - 3:0
Голы: Токо-Экамби, 22, Гимараес, 49, Дембеле, 66
"Лион": Лопеш - Дюбуа, Денайер, Марсело (Дьоманде, 71), Корне (де Шильо, 72) - Гимараес (Какре, 82), Тиаго Мендес, Пакета - Токо-Экамби, Депай (Шерки, 71), Кадевере (Дембеле, 60)
"Реймс": Райкович - Фоке, Фаэс, Абдельхамид, Конан - Кафаро (Драмме, 72), Мунетси, Кассама, Думбия (Зенели, 55) - Туре (Серхейс, 72), Дья (Мбуку, 55)
Предупреждения: Корне, 62, Дембеле, 82 - Туре, 14
Удаление: Кассама, 32
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