Лига 1. Монако и Монпелье не снижают темп, первая победа Дижона

Третью кряду победу одержал "Брест", причем снова при качественной игре. Подопечные Оливье Даль’Ольо растут буквально день ото дня.

Центральной фигурой сегодняшнего матча стал Ирвин Кардона, который де-факто оформил дубль, но впоследствии один мяч переписали на центрбека "Метца" Джона Бойе. Откровенно говоря, спорное решение. В любом случае, Кардона сейчас крут: он поучаствовал в 5 голах "Бреста" в последних 3 турах.

Нельзя сказать, что у "Метца" не было своих шансов, но без травмированного Ибрагимы Ньяна голы у "Мессинцев" идут значительно хуже. К тому же, сильный матч выдал голкипер "Бреста" Готье Ларсонье - у него 6 сэйвов.

В таблице после 12 туров у "Бреста" 18 очков и 10-е место; у "Метца" - 16 баллов и 12-я позиция.

Метц. "Сен-Симфорьен"

"Метц" - "Брест" - 0:2

Голы: Кардона, 12, Бойе, 64 (автогол)

"Метц": Укиджа - Сентонз, Бронн, Бойе, Делен - Ангбан (Масис, 73), Фофана (Сарр, 55) - Гуйе (Амброз, 56), Булайя, Вагнер (Яде, 55) - Нгетт (Лейя, 82)

"Брест": Ларсонье - Пьер-Габриэль, Шардоне, Дювернь, Перро - Онора (Батоккьо, 81), Белькебла, Лан, Февр (Шарбонье, 90) - Мунье, Кардона (Ле Дуарон, 81)

Предупреждения: Укиджа, 32, Сентонз, 66 - Кардона, 54

Очередная качественная игра от монегасков, которые под руководством Нико Ковача нащупали свой футбол. Победа над "ПСЖ" в прошлом туре была вовсе не случайной.

Сегодня "Монако" со старта разрывал оборону "Нима", который даже не пытался контратаковать. Не зря написал France Football, дескать, центрбеки монегасков могли выходить на поле и в тапочках.

По голу у "Монако" провела вся атакующая троица - Диоп классно пальнул с правой, Желсон выиграл верховую борьбу, а Фолланд замкнул прострел. Все легко и буднично. Да, отчасти "Ним" подкосило не самое очевидное удаление Люки До в середине второго тайма, но кивать на него бесполезно - "Крокодилы" были никакие и при равных составах.

Благодаря победе "Монако" продолжает делить 2-4 места с "Лионом" и "Монпелье" - у всех команд по 23 очка. "Ним" остался на 15-й позиции с 11 баллами.

Фонвьей. "Стад Луи II"

"Монако" - "Ним" - 3:0

Голы: Диоп, 19, Желсон Мартинш, 75, Фолланд, 77

"Монако": Манноне - Агилар, Дисаси, Бадиашиле, Кайо Энрике - Фофана (Матасо, 84), Чуамени - Диоп (Йоветич, 83), Фабрегас (Бен-Йеддер, 61), Желсон Мартинш (Туре, 80) - Фолланд (Пеллегри, 80)

"Ним": Рейне - Бюрнер, Ландре, Мартинес (Мигель, 80), Пакес - Фомба (Элиассон, 46), Кубас, До - Ферхат, Денки (Дульевич, 45+1), Рипар

Предупреждения: Фофана, 83 - Денки, 4

Удаление: До, 69

А вот у извечного середняка Лиги 1 "Анже" в этом сезоне подобрался блестящий состав, и благодаря этому команда еще поборется за место в зоне еврокубков, вот увидите. Уж больно хороши "Ле Ско".

Сегодня на поле крепкого "Ланса" подопечные Стефана Мулена устроили шоу красивых голов. То, как Матиас Перейра Лаге пальнул издали, а Стефан Баокен пяткой срезал мяч после подачи с углового - это высший пилотаж. Ждите видео скоро на YouTube во всех видеонарезках о Лиге 1.

"Ланс" тоже был неплох, как и в целом по сезону, но ему не хватило мастерства в завершении. Попади Какута не в каркас, а в створ - и все могло бы пойти иначе.

А так - 1:3 и кроваво-золотые опустились на 9-е место с 18 очками и матчем в запасе. Касательно "Анже", то он чуточку выше с 19 баллами.

Ланс. "Феликс Боллар"

"Ланс" - "Анже" - 1:3

Голы: Калимуэндо, 34 - Матиас Лаге, 22, Баокен, 49, Капель, 90+1

"Ланс": Лека - Гради, Баде, Медина (Силла, 53) - Клаусс, Фофана (Банза, 75), Дюкуре, Айдара (Жан, 62) - Какута (Маурисио, 75) - Сотока, Калимуэндо (Ганаго, 63)

"Анже": Бернардони - Мансо, Траоре, Тома, Думбия - Амаду, Мангани (Капель, 78) - Кабо (Буфаль, 68), Фульжини (Бобишон, 86), Матиас Лаге (Эль-Мелали, 79) - Баокен (Дьони, 68)

Предупреждения: Медина, 25, Сотока, 83 - Мансо, 52, Траоре, 65

Тот случай, когда счет совершенно не отображает происходившего на поле. "Монпелье" наиграл на значительно более крупную победу.

Так бывает, что игра есть, а голы не идут. Саванье даже с пенальти не забил, что с ним случается по большим праздникам. Не использовал прекрасный шанс и Лаборд. Ну а "Лорьян"… О чем можно говорить, если команда нанесла первый удар в створ на 84-й минуте?

Это справедливо, что в конце концов "Монпелье" добился своего. Прошла контратака: Саванье прекрасно продлил на Делора, тот пробежался и выкатил под удар Шкулетичу, который с чудо-рикошетом отправил мяч в угол. Вообще серб - глубокий запасной и не забивал в Лиге 1 с декабря 2018-го, но сегодня для гола ему понадобилось лишь полторы минуты. Вот что значит тренерское чутье.

Эта победа сохранила "Паладинов" в лидирующей группе. Как и у "Лиона" с "Монако" у них теперь 23 очка, выше лишь "ПСЖ" с 25 баллами. Неплохая компания, верно? Касательно "Хеков", то у них 1 победа в 11 последних турах и 18-е место в турнирке.

Лорьян. "Ле Мустуар"

"Лорьян" - "Монпелье" - 0:1

Гол: Шкулетич, 79

"Лорьян": Нарди - Эро, Лапорт, Гравильон, Ле Гофф - Чалоба (Диарра, 82), Абергель - Ле Фее, Висса (Лорьент, 72), Буасгар (Лемуан, 72) - Амель (Грбич, 61)

"Монпелье": Омлин - Самбия, Педру Мендеш, Конгре, Ристич (Ойонго, 68) - Молле (Долли, 78), Ферри, Саванье - Лаборд (Шкулетич, 78), Делор (Илтон, 88), Мавидиди (Джун, 67)

Предупреждения: Лапорт, 48, Ле Фее, 52 - Саванье, 90

Ну наконец-то! Уже несколько недель не покидало ощущение, что не так слаб "Дижон", как его результаты. И вот свершилось - команда Давида Линареса добыла первую победу в новом сезоне!

Откровенно говоря, матч мог пойти по совсем другому сценарию, если бы "Ницца" и, в частности, Амин Гуири реализовывали свои шансы. Но они этого не сделали, а в ответных атаках бургундцы были, как говорят англичане, "clinical".

Мама Бальде красиво попал с левой в девятку в контратаке, затем Нгонда Музинга блестяще приложился левой без обработки метров с 24. Третий гол - это вообще цирк: защитник "Ниццы" сам отпасовал на Бальде, которому оставалось просто ткнуть мяч мимо вратаря. Гол с пенальти Гуири в концовке уже ничего не решал.

Да, "Ницца" недавно всем составом перенесла коронавирус, а кто-то, как Дольберг, еще и получил осложнения. Но это такое себе оправдание ужасной форме "Орлят". Проиграть без шансов дома "Славии" и почти потерять шансы на выход из группы ЛЕ, а потом влететь главному лузеру сезона в Лиге 1 - это катастрофа. Кресло под Патриком Виейра даже не качается, а ходит ходуном.

После этого тура "Ницца" опустилась на 11-е место с 17 очками, но у нее еще есть матч в запасе. Касательно "Дижона", то он догнал идущий предпоследним "Страсбур" - теперь у главных неудачников сезона по 7 баллов.

Ницца. "Альянц Ривьера"

"Ницца" - "Дижон" - 1:3

Голы: Гуири, 80 (с пенальти) - Мама Бальде, 21, 66, Музинга, 31

"Ницца": Бенитес - Лотомба (Сегир, 84), Данило, Нсоки, Пельмар - Будауи, Тюрам, Лис-Мелу - Ренн-Аделаид, Гуири, Клод-Морис (Ндойе, 70)

"Дижон": Рачоппи - Буй, Экюэль Манга, Пансо, Музинга - Ндонг, Папе Диоп - Эбимбе (Ассале, 66), Целина, Шуяр (Мари, 85) - Мама Бальде (Конате, 73)

Предупреждения: Данило, 24, Гуири, 34 - Музинга, 68, Папе Диоп, 83, Конате, 90+2