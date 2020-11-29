Лига 1. Сент-Этьен - Лилль 1:1. Не думай о зеленых свысока

Даже аутсайдера нельзя обыграть, играя вполсилы. Наверное, теперь "Лилль" это усвоит надолго.

То, что показывали "Доги" сегодня в первом тайме - это издевательство. Ни тебе фирменных фланговых прострелов, ни быстрых перепасовок, ни привычной пристрелки издали от Араужо и Йылмаза. Грубо говоря, до перерыва "Лилль" не играл в футбол, а отбывал номер.

Конечно, за это пришла расплата. "Сент-Этьен" хоть и идет внизу таблицы, но время от времени выдает сносные по качеству матчи, а сегодня вдобавок в строй вернулся ветеран Матье Дебюши, закрывший дыру справа в обороне.

Лучшим игроком первой половины матча был Вахби Хазри, который, кажется, потихоньку набирает форму. Ранее Клод Пюэль говорил, что тунисец, как и Будебуз, Трауко и Колодзейчак не входят в его планы, но куда деваться? Молодые устроили серию из семи поражений, тут уж не до принципов.

Хазри сегодня сам заработал и реализовал пенальти, да и в остальном был очень полезен - бил, отбирал, пасовал с точностью выше 90%. Но хватило его, как и весь "Сент-Этьен", только на тайм.

Из раздевалки "Лилль" вышел злым, и это не предвещало ничего хорошего андердогу. Так и вышло - Иконе, Араужо, Сумаре и компания взвинтили темп так, что "Стефануа" сбились на фолы, но все равно их оборона трещала по швам. Наверное, за 45 минут такой осады "Доги" наиграли на два мяча, но кто виноват Йылмазу, что он запорол свои шансы? Все, на что хватило гостей - это мяч Жонатана Иконе, зафиксировавший на табло ничью.

Игроки и тренеры "Лилля" даже не пытались скрыть разочарования - сегодня они потеряли шанс догнать по очкам "ПСЖ". Вместо этого "Доги" на пару с еще тремя клубами делят 2-5-е места с 23 очками в активе. Касательно зеленых, то они прервали рекордную в 21 веке семиматчевую серию поражений и с 11 очками укрепились на 16-й позиции.

12-й тур Лиги 1. Сент-Этьен. "Жоффруа Гишар"

"Сент-Этьен" - "Лилль" - 1:1

Голы: Хазри, 33 (с пенальти) - Иконе, 65

"Сент-Этьен": Мулен - Дебюши (Сиссоко, 90+1), Мукуди, Колодзейчак, Трауко - Юссуф (Гурна-Дуат, 90+1), Камара, Нею, Буанга - Хазри (Норден, 66), Амума (Будебуз, 74)

"Лилль": Меньян - Тиаго Джало, Жозе Фонте, Ботман, Брадарич (Рейнилдо, 67) - Лихаджи (Бамба, 68), Андре (Шека, 86), Сумаре, Араужо (Дэвид, 86) - Йылмаз, Иконе (Языджи, 68)

Предупреждения: Нею, 16, Камара, 38, Дебюши, 52, Колодзейчак, 67 - Брадарич, 28