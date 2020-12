Антирекорд ЛЧ, санкции УЕФА и неликвид в составе. Увы, Марсель гниет изнутри

Если вы поклонник "Динамо" или "Шахтера" и сильно переживаете из-за их провалов в Европе, просто посмотрите на статистику "Марселя". Хоть немного поднимет настроение.

Серия поражений "Марселя" в Лиге чемпионов началась еще при Дидье Дешаме. Он же был последним, кому удалось вывести клуб в плей-офф турнира - дело было в сезоне-2012/13. Правда, уже в четвертьфинале с "Баварией" южане провалились, потом DD ушел в сборную, ну а в клубе все окончательно рухнуло.

Осенью 2013-го "Марсель" уже проиграл все шесть матчей в группе: пять со ставленником Жозе Аниго Эли Бопом, ну а шестой - против дортмундской "Боруссии" - с самим Аниго во главе.

Да-да, тем самым Аниго, который недавно вышел под залог и дожидается суда на пару со своими друзьями из корсиканской мафии за вымогательство, фиктивное предпринимательство, отмыв денег и черт знает что еще.

И уж если вы в курсе, кто такой Аниго, то наверняка понимаете, что клуб с таким директором во главе нормально развиваться никак не мог, ведь деньги из него вымывали быстрее, чем они успевали поступать. Во Франции нету британского ТВ-контракта, так что даже у грандов запасы куда скуднее, чем это обещают их громкие имена. "Марсель" - гордость Прованса - первый французский клуб, выигравший Лигу чемпионов. Именно тогда, в 1993 году, на эмблему южан добавили звезду, на которую до сих пор жадно засматриваются из Парижа.

Дешам и Вальбуэна

Но и в 90-ые, и в эру Аниго, и сейчас, на наших с вами глазах, "Марсель" был и остается одним из самых проблемных клубов Европы. Причины только разные, а итог один.

***

В четырех турах текущей Лиги чемпионов провансальцы не забили ни единого гола, не говоря уже про набранные очки. Как метко заметила La Provence, в городе ждут наследника Сулеймана Диавара - давно завершивший карьеру сенегалец все еще последний, кто забивал за "Марсель" в турнире.

Димитри Пайет мог прервать удручающую серию в Порту, однако не реализовал пенальти. Плеймейкер подошел к сезону совершенно разобранным, с лишним весом, который принялся сгонять ближе к зиме.

О проблемах остальных игроков "Марселя" можно написать трактаты. Дарио Бенедетто с переводом Пайета налево оказался отрезанным от команды; Флориану Товену мало поддержки от предсказуемого Хироки Сакаи; Валентен Ронжье и Морган Сансон не в силах связать полузащиту с атакующим звеном. Вдобавок у провансальцев нету форварда для их контратакующего футбола. Им нужен или таран, сбрасывающий мячи на вингеров, или бегун, способный на скорости уйти от опекунов, а Бенедетто с Жерменом ни то, ни другое.

Презентация Луиса Энрике на "Велодроме"

Кристоф Жалле, недавно переквалифицировавшийся из фулбеков в эксперты, резонно обратил внимание на это несоответствие, но Андре Виллаш-Боаш все видел раньше. Летом он упрашивал клуб купить Мбайе Ньянга из "Ренна" (таран) или Дарвина Нуньеса из "Альмерии" (бегун). Но в итоге за обоих запросили более 20 млн, и провансальцы сдулись. Наверное, вы уже в курсе, как сейчас разрывает Португалию Нуньес. "Марсель" же в качестве плана даже не Б, а Д или Е, приобрел у "Ботафого" 18-летнего Луиса Энрике за 10 млн. И толку с него примерно, как с Маркиньоса Сиприано в "Шахтере".

Параллельно французы арендовали у "Боруссии" дублера-защитника Балерди, выпросили у "Баварии" в обмен на Сарра аренду центрхава Микаэля Кизанса и взяли парочку свободных агентов из Лиги 2. Ну и со всем этим заявились в Лигу чемпионов, в которой за те семь лет, что "Марсель" отсутствовал, слабых соперников не осталось. По крайней мере, так было до возвращения самого "Марселя". То, что южане показали в матчах с "Олимпиакосом", "Ман Сити" и дважды с "Порту" - это позор.

Виллаш-Боаш использует любимую тактику Мирчи Луческу - защищая команду, он вызывает огонь на себя. Все французские газеты обсуждают его экспрессивные пресс-конференции. Правда, толку с этого пока чуть.

***

В прошлом сезоне команда зацепилась за серебро благодаря феноменальному психологическому подъему. Каждый игрок прыгнул выше планки даже собственных ожиданий. Буна Сарр, еще недавно бегавший за "Метц", за год дорос до запаса "Баварии", представляете?

Но такие эмоциональные всплески не могут длиться вечно, и к тому же они истощают команду. Последние силы "Марселя" ушли на сентябрьское Ле Класико с "ПСЖ" - тот самый матч, в котором южане так злостно провоцировали соперника, что Неймар ударил кого-то сзади по голове, Ди Мария плевал в лицо, а в целом игру СМИ назвали "позором французского футбола". Зато "Марсель" впервые за 9 лет выиграл - 1:0.

Ну а дальше все, эмоции иссякли, а без них ничего и не было. Так, просто группа из 13-14 не самых одаренных исполнителей, преимущественно в годах, которые съехались на "Велодром", поскольку нигде больше не нужны. Сакаи, Нагатомо, Строотман, Гонсалес - таких даже турки не зовут.

Поэтому Виллаш-Боаш играет в антифутбол, видя, что в футбол команда играть не в состоянии. В матче против "Страсбура" был зафиксирован уникальный случай: "Марсель" выиграл, нанеся лишь один удар по воротам. Такого в Лиге 1 не было ни разу с основания Opta.

Пайет против Неймара

Этот "стиль" вкупе с проблемами конкурентов (а их тоже много, уж поверьте) позволяет "Марселю" после 12 туров чемпионата идти в лидирующей группе наряду с "Лионом", "Монако, "Лиллем" и "ПСЖ". Но вот в ЛЧ, где уровень оппозиции намного выше, антифутбол не помогает. Даже наоборот.

***

И самое печальное, что дальше будет только хуже, ведь гниет не команда, а весь клуб сразу. И далеко не первый год.

С осени 2016 года, когда шайку Аниго разогнали, клуб находится в собственности американца Фрэнка Маккорта, который заплатил за него Маргарите Луи-Дрейфус смешные 45 млн, но с обязательством выплатить все долги, а это еще 200 млн. Помимо этого, Маккорт пообещал вложить в "Марсель" те же 200 млн евро за 4 года - и он действительно это сделал, только уложился в 2 сезона.

И вот тут-то свинья и зарыта. Американец не сильно разбирался в "соккере" и для ведения дел нанял менеджеров - пост президента занял телевизионщик Жак-Анри Эйро, а спортдиром стал легендарный Андони Субисаррета. И эти двое вместо того, чтобы строить долгосрочный проект, растратили почти все деньги на ветеранов - Эвра, Луиса Густаво, Рами, Пайета, Митроглу, даже Балотелли привозили. Еще и заманивали всех бешенными зарплатами.

На короткой дистанции это принесло результат в виде финала Лиги Европы-2018, но цена была ужасающей. Сезон-2017/18 "Марсель" закончил с убытком 78 млн евро; через год минус вырос до 91 млн. Все это Маккорту предлагалось покрывать со своего кармана.

Естественно, на ситуацию обратил внимание УЕФА, но в разгар пандемии регулятор был мягок и только оштрафовал южан на 6 млн, взяв с них обещание продать игроков на 60 млн евро, чтобы отчасти покрыть дефицит. То, как поступил после этого "Марсель", у нас называют "кидалово". Провансальцы выторговали лишь 8 млн, наращивая долг.

За провал с трансферами Субисаррета поплатился работой, но это ничего не изменило. Клуб как не продавал, так и не продает. Ходят слухи, что это ультиматум Виллаш-Боаша - дескать, если уйдет Товен, уйду и я. Тренер второй год лепит пулю из не самого очевидного материала, его легко понять.

