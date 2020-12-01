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СМИ: Ренн может снизить цену на Камавингу
На 18-летнего француза претендуют многие европейские гранды
Эдуарду Камавинга может уже зимой покинуть "Ренн". Об этом передает AS.
Контракт 18-летнего игрока с французами истекает только в 2022-м году, но сейчас у игрока проблемы с агентом, а также упали его показатели. Сообщается, что "Ренн" готов будет опустить цену на Эдуарду до 50 миллионов.
Прошедшим летом за ним охотились многие гранды, но впереди всех остальных был "Реал". Однако, Камавинга принял решение остаться в клубе еще на один сезон, чтобы сыграть с клубом в Лиге Чемпионов.
В текущем сезоне на счету Камавингы 12 матчей и один забитый гол.
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