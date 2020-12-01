СМИ: Ренн может снизить цену на Камавингу

Эдуарду Камавинга может уже зимой покинуть "Ренн". Об этом передает AS.

Контракт 18-летнего игрока с французами истекает только в 2022-м году, но сейчас у игрока проблемы с агентом, а также упали его показатели. Сообщается, что "Ренн" готов будет опустить цену на Эдуарду до 50 миллионов.

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Прошедшим летом за ним охотились многие гранды, но впереди всех остальных был "Реал". Однако, Камавинга принял решение остаться в клубе еще на один сезон, чтобы сыграть с клубом в Лиге Чемпионов.

В текущем сезоне на счету Камавингы 12 матчей и один забитый гол.