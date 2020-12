"Хочу этого больше всего". Неймар заявил, что вновь желает играть с Месси

Бразильский нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар отметил, что хочет воссоединения с капитаном каталонской "Барселоны" Лионелем Месси. Цитирует форварда Marca.

Лионель и Неймар выступали вместе за "Барселону" с 2013-го по 2017 год. Бразилец выигрывал в Каталонии золото чемпионата, Кубок страны, Суперкубок Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

???? ""What I want most is to play with him again"



Neymar wants a Messi reunion... as soon as next season ????



???? https://t.co/ZBPnxFnuu0 pic.twitter.com/MbosdOE2oB