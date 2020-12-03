"Хочу этого больше всего". Неймар заявил, что вновь желает играть с Месси

Бразильский нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар отметил, что хочет воссоединения с капитаном каталонской "Барселоны" Лионелем Месси. Цитирует форварда Marca.

"Больше всего я хочу вновь сыграть с Месси, чтобы кайфовать от выступлений с ним на одном поле. Он может выполнять мои задачи, это не проблема (смеется). Я уверен, что мы должны сделать это в следующем году".