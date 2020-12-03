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"Хочу этого больше всего". Неймар заявил, что вновь желает играть с Месси
Шейхам стоит напрячься?
Бразильский нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар отметил, что хочет воссоединения с капитаном каталонской "Барселоны" Лионелем Месси. Цитирует форварда Marca.
"Больше всего я хочу вновь сыграть с Месси, чтобы кайфовать от выступлений с ним на одном поле. Он может выполнять мои задачи, это не проблема (смеется). Я уверен, что мы должны сделать это в следующем году".
Лионель и Неймар выступали вместе за "Барселону" с 2013-го по 2017 год. Бразилец выигрывал в Каталонии золото чемпионата, Кубок страны, Суперкубок Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
???? ""What I want most is to play with him again"— MARCA in English (@MARCAinENGLISH) December 2, 2020
Neymar wants a Messi reunion... as soon as next season ????
???? https://t.co/ZBPnxFnuu0 pic.twitter.com/MbosdOE2oB
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