  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. "Хочу этого больше всего". Неймар заявил, что вновь желает играть с Месси
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Хочу этого больше всего". Неймар заявил, что вновь желает играть с Месси

Франция
(1 голосов)

Шейхам стоит напрячься?

"Хочу этого больше всего". Неймар заявил, что вновь желает играть с Месси
Новина українською

Бразильский нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар отметил, что хочет воссоединения с капитаном каталонской "Барселоны" Лионелем Месси. Цитирует форварда Marca.

Читайте такжеЛЧ. Манчестер Юнайтед - ПСЖ 1:3. Фред подвел, Неймар порешал

"Больше всего я хочу вновь сыграть с Месси, чтобы кайфовать от выступлений с ним на одном поле. Он может выполнять мои задачи, это не проблема (смеется). Я уверен, что мы должны сделать это в следующем году".

Лионель и Неймар выступали вместе за "Барселону" с 2013-го по 2017 год. Бразилец выигрывал в Каталонии золото чемпионата, Кубок страны, Суперкубок Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси Неймар Барселона Пари Сен-Жермен (Париж)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Marca

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...