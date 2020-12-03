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Паредес хочет видеть Месси в ПСЖ

Франция
(1 голосов)

Но сам игрок вряд ли окажется во Франции

Паредес хочет видеть Месси в ПСЖ
Новина українською

Полузащитник "ПСЖ" Леандро Паредес высказался о возможном переходе в команду нападающего "Барселоны" Лионеля Месси.

"Было бы неплохо, если бы он перешел к нам. Надеюсь, это случится. Мы все хотели бы видеть его в "ПСЖ", но решать только ему. У нас отличная команда, прекрасные футболисты — это наше преимущество. Надеюсь, Месси примет лучшее решение для себя, но мы всегда рады принять его с распростертыми объятиями", — приводит Goal.com слова Паредеса.

Ранее нападающий "ПСЖ" Неймар заявил, что хочет играть вместе с Месси со следующего сезона. Контракт аргентинца с "Барселоной" действует до конца июня 2021 года.

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В статье: Лионель Месси Барселона Леандро Паредес ПСЖ
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