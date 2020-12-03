  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Президент ПСЖ прокомментировал победу над МЮ
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Президент ПСЖ прокомментировал победу над МЮ

Франция
(1 голосов)

Нассер доволен своей командой

Президент ПСЖ прокомментировал победу над МЮ
Новина українською

Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелайфи поделился впечатлениями от матча 5-го тура Лиги чемпионов с "Манчестер Юнайтед". Встреча, проходившая на "Олд Траффорд", завершилась победой французского клуба со счётом 3:1.

"Мы можем гордиться этой победой. Наша команда показала настоящий "ПСЖ" — клуб, который борется за победу в Лиге чемпионов.

Для нас матч имел очень большое значение, он был решающим. Нам нужно было доказать, что мы способны проявить себя в важнейшие моменты.

Я горжусь нашими футболистами. Нам было тяжело, все хотели победить. Но останавливаться нельзя, ведь мы ещё не вышли в плей-офф Лиги чемпионов", — цитирует Аль-Хелайфи Get French Football News.

"Манчестер Юнайтед" набрал 9 очков и занимает первое место в турнирной таблице группы Н.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Манчестер Юнайтед Нассер Аль-Хелаифи ПСЖ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...