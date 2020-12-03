Президент ПСЖ прокомментировал победу над МЮ

Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелайфи поделился впечатлениями от матча 5-го тура Лиги чемпионов с "Манчестер Юнайтед". Встреча, проходившая на "Олд Траффорд", завершилась победой французского клуба со счётом 3:1.

"Мы можем гордиться этой победой. Наша команда показала настоящий "ПСЖ" — клуб, который борется за победу в Лиге чемпионов.

Для нас матч имел очень большое значение, он был решающим. Нам нужно было доказать, что мы способны проявить себя в важнейшие моменты.

Я горжусь нашими футболистами. Нам было тяжело, все хотели победить. Но останавливаться нельзя, ведь мы ещё не вышли в плей-офф Лиги чемпионов", — цитирует Аль-Хелайфи Get French Football News.

"Манчестер Юнайтед" набрал 9 очков и занимает первое место в турнирной таблице группы Н.