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Руководство Реала поставило Зидану ультиматум

Франция
(1 голосов)

Все решится в матче с Боруссией

Руководство Реала поставило Зидану ультиматум
Новина українською

Зинедин Зидан будет уволен с поста главного тренера "Реала", если мадридский клуб не сможет обыграть в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов "Боруссию" из Мёнхенгладбаха, пишет Cadena Ser.

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"Реал" рискует не выйти в плей-офф Лиги чемпионов. После пяти туров группового этапа "Реал" занимает третье место в турнирной таблице, набрав семь очков. Столько же очков у "Шахтёра", занимающего второе место. Лидирует в группе "Боруссия", набравшая восемь очков. Замыкает турнирную таблицу "Интер", набравший пять очков.

Матч 6-го тура "Реал" проведёт в Испании. Поражение точно не позволит мадридцам выйти в плей-офф. В случае ничьей всё будет зависеть от матча "Интера" и "Шахтёра". В матче 5-го тура "Реал" уступил "Шахтёру" со счётом 0:2.

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В статье: Зинедин Зидан Реал (Мадрид)
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