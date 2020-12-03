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Фанаты Ниццы остановили клубный автобус и требовали отставки Виейра

Франция
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Кризис в лагере "Орлят"

Фанаты Ниццы остановили клубный автобус и требовали отставки Виейра
Новина українською

Сегодня перед игрой "Ниццы" с "Байером" в 5-м туре Лиге Европы фанаты "Орлят" перекрыли дорогу клубному автобусу перед "Альянц Ривьерой". Они выражали недовольство результатами команды и требовали отставки главного тренера Патрика Виейра.

L’Equipe пишет, что в конце концов болельщики расступились и автобус "Ниццы" без повреждений проехал дальше. Тем не менее, фанаты обещают не прекращать свои акции.

Причина недовольства поклонников "Орлят" на поверхности: клуб де-факто потерял все шансы на выход из группы ЛЕ, а в чемпионате Франции опустился на 11-е место. В минувшем туре Лиги 1 "Ницца" умудрилась дома проиграть "Дижону" (1:3), который до этого не знал побед 11 туров подряд.

44-летний Патрик Виейра возглавляет "Ниццу" с 2018 года и в минувшем сезоне занял с командой 5-е место в чемпионате Франции. До этого он тренировал только "Нью-Йорк Сити", но без особых успехов.

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В статье: Патрик Виейра Ницца
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