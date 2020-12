Фанаты Ниццы остановили клубный автобус и требовали отставки Виейра

Сегодня перед игрой "Ниццы" с "Байером" в 5-м туре Лиге Европы фанаты "Орлят" перекрыли дорогу клубному автобусу перед "Альянц Ривьерой". Они выражали недовольство результатами команды и требовали отставки главного тренера Патрика Виейра.

L’Equipe пишет, что в конце концов болельщики расступились и автобус "Ниццы" без повреждений проехал дальше. Тем не менее, фанаты обещают не прекращать свои акции.

Причина недовольства поклонников "Орлят" на поверхности: клуб де-факто потерял все шансы на выход из группы ЛЕ, а в чемпионате Франции опустился на 11-е место. В минувшем туре Лиги 1 "Ницца" умудрилась дома проиграть "Дижону" (1:3), который до этого не знал побед 11 туров подряд.

OGC Nice ultras blocking the team bus from departing ahead of the game vs Bayer Leverkusen - they are unhappy with the team’s performances & Patrick Vieira. Bus eventually got to the stadium safely. pic.twitter.com/31fsbJJ3iX