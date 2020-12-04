"Это не шутка". Журналист RMC Sport заявил, что Месси перейдет в Пари Сен-Жермен в 2021 году

Журналист издания RMC Sport Даниэль Риоло утверждает, что капитан "Барселоны" Лионель Месси перейдет в "Пари Сен-Жермен" в 2021 году. Он заявил следующее:

"Лионель переедет в Париж в следующем году, это не шутка".

Напомним, трудовой договор 33-летнего аргентинского исполнителя с каталонским клубом истекает как раз летом 2021 года. Месси хотел покинуть "сине-гранатовых" этим летом. Ранее Неймар и Паредес заявили, что хотят играть вместе с Лионелем со следующего сезона.