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"Это не шутка". Журналист RMC Sport заявил, что Месси перейдет в Пари Сен-Жермен в 2021 году
До свидания, наш каталонский Лео?
Журналист издания RMC Sport Даниэль Риоло утверждает, что капитан "Барселоны" Лионель Месси перейдет в "Пари Сен-Жермен" в 2021 году. Он заявил следующее:
"Лионель переедет в Париж в следующем году, это не шутка".
Напомним, трудовой договор 33-летнего аргентинского исполнителя с каталонским клубом истекает как раз летом 2021 года. Месси хотел покинуть "сине-гранатовых" этим летом. Ранее Неймар и Паредес заявили, что хотят играть вместе с Лионелем со следующего сезона.
???????? "Messi sera au PSG l'année prochaine. Je suis très sérieux. Messi sera au PSG l'année prochaine"— RMC Sport (@RMCsport) December 3, 2020
???????? Daniel Riolo l'affirme, Messi va rejoindre Neymar à Paris la saison prochaine#RMCEuropa pic.twitter.com/FF3NZ4ZfEV
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