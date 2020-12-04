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"Это не шутка". Журналист RMC Sport заявил, что Месси перейдет в Пари Сен-Жермен в 2021 году

Франция
(1 голосов)

До свидания, наш каталонский Лео?

"Это не шутка". Журналист RMC Sport заявил, что Месси перейдет в Пари Сен-Жермен в 2021 году
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Журналист издания RMC Sport Даниэль Риоло утверждает, что капитан "Барселоны" Лионель Месси перейдет в "Пари Сен-Жермен" в 2021 году. Он заявил следующее:

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"Лионель переедет в Париж в следующем году, это не шутка".

Напомним, трудовой договор 33-летнего аргентинского исполнителя с каталонским клубом истекает как раз летом 2021 года. Месси хотел покинуть "сине-гранатовых" этим летом. Ранее Неймар и Паредес заявили, что хотят играть вместе с Лионелем со следующего сезона.

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В статье: Лионель Месси Неймар Барселона Пари Сен-Жермен (Париж) Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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Комментарии (1)
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
04.12.2020 в 11:11
С одного тепличного чемпионата в ещё более тепличный)))
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