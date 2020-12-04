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Тухель: Мбаппе стал мало забивать? Я спокоен на счет него
Форвард молчит на протяжении трех матчей
Наставник "ПСЖ" Томас Тухель не стал исключать, что предоставит отдых Мбаппе в ближайшем матче Лиги 1 против "Монпелье".
"Я приму решение сегодня. Нужно думать наперед, выбирая состав и на завтра, и на вторник. Некоторые игроки получат отдых. Возможно, это будет Мбаппе.
Результативность Килиана? Я спокоен на счет него. У него была неплохая игра против "МЮ", он играл хорошо и в атаке, и отрабатывал в обороне. Ему немного не повезло, но он еще найдет свой гол", - заявил немецкий тренер.
Уже во вторник "ПСЖ" сыграет с "Истанбул ББ" - если парижане не проиграют, то обеспечять себе право сыграть в 1/8 финала.
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