  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Тухель: Мбаппе стал мало забивать? Я спокоен на счет него
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тухель: Мбаппе стал мало забивать? Я спокоен на счет него

Франция
(1 голосов)

Форвард молчит на протяжении трех матчей

Тухель: Мбаппе стал мало забивать? Я спокоен на счет него
UA-Футбол
Новина українською

Наставник "ПСЖ" Томас Тухель не стал исключать, что предоставит отдых Мбаппе в ближайшем матче Лиги 1 против "Монпелье".

"Я приму решение сегодня. Нужно думать наперед, выбирая состав и на завтра, и на вторник. Некоторые игроки получат отдых. Возможно, это будет Мбаппе.

Результативность Килиана? Я спокоен на счет него. У него была неплохая игра против "МЮ", он играл хорошо и в атаке, и отрабатывал в обороне. Ему немного не повезло, но он еще найдет свой гол", - заявил немецкий тренер.

Читайте такжеТухель: Мбаппе год не забивает в ЛЧ? Возможно, из-за этого у нас шесть очков

Уже во вторник "ПСЖ" сыграет с "Истанбул ББ" - если парижане не проиграют, то обеспечять себе право сыграть в 1/8 финала.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Томас Тухель Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...