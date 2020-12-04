Лига 1. Ним - Марсель 0:2. Гении неярких побед

И все-таки дожал "Марсель" соперника. В перерыве казалось, что решающего гола может и не быть, но Дарио Бенедетто вовремя вспомнил, как он это делал в "Боке".

Соль в том, что команды сегодня играли совершенно разного уровня. "Марсель" и мастеровитее, и опытнее, но коллектив Андре Виллаш-Боаша весь сезон испытывает проблемы в финальной трети. Отсюда мизерное количество реально опасных моментов.

Будь на месте "Нима" соперник посерьезнее - и у гостей возникли бы проблемы. "Марсель" старался накрывать "Крокодилов" сразу после потерь, часто на чужой половине - отсюда большое количество фолов на карточку. Амави, Гонсалес, Кизанс и другие так срывали потенциальные контратаки.

Тактика, в принципе, сработала - за весь матч у "Нима" не было ударов в створ ворот. Самое опасное, что удалось создать - это выстрел Элиассона со штрафного в перекладину.

Правда, и "Марсель" при всем старании пробивал не намного чаще. В первом тайме вспомнить можно только мощный выстрел Пайета с острого угла, который отразил Рейне. После перерыва напомнил о себе Бенедетто. Аргентинец, до этого не забивавший с игры в текущем сезоне, сперва опасно пробил головой, а потом все-таки добился своего в контратаке. То, как он обработал непростой лонгболл через все поле, а потом перебросил вратаря - это высший пилотаж.

"Ним" даже после этого ничего в ответ не предложил. Вместо атак "Крокодилы" сбились на грубость, остались в меньшинстве, после чего Жермен их добил окончательно. Гол получился словно из чемпионата района, а не французской элиты - в радиусе трех метров от Валера не было ни одного защитника.

Печально играют "Крокодилы", если вкратце. 11 очков и 16-е место при таком качестве футбола - это даже хороший результат. А вот "Марсель" даже с матчем в запасе выкарабкался на вторую строчку с 24 баллами. Кажется, Виллаш-Боашу впору издавать пособие, как добывать результат, несмотря на игровые проблемы во всех линиях.

13-й тур Лиги 1. Ним. "Стад де Костьер"

"Ним" - "Марсель" - 0:2

Голы: Бенедетто, 57, Жермен, 84

"Ним": Рейне - Бюрнер, Ландре, Мигель, Пакес (Алакуш, 90) - Ферхат, Кубас, Ахлинви (Фомба, 61), Элиассон (Ру, 90) - Рипар, Дульевич (Коне, 61)

"Марсель": Манданда - Сакаи, Гонсалес, Чалета-Цар, Амави - Ронжье (Луис Энрике, 87), Камара (Строотман, 87), Сансон - Кизанс (Гуйе, 69) - Бенедетто (Жермен, 71), Пайет (Товен, 70)

Предупреждения: Ландре, 44, Кубас, 74 - Амави, 1, Кизанс, 21, Чалета-Цар, 40, Гонсалес, 44

Удаление: Кубас, 77