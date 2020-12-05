  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Тухель планирует покинуть ПСЖ в конце сезона
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тухель планирует покинуть ПСЖ в конце сезона

Франция
(1 голосов)

Наставник не собирается задерживаться в Париже

Тухель планирует покинуть ПСЖ в конце сезона
Новина українською

Томас Тухель планирует покинуть "ПСЖ" в конце сезона, сообщает Le Parisien.

Контракт немца с коллективом истекает в июне 2021 года и он не собирается вести переговоры о новой сделке, даже если руководство клуба обратится с новым предложением.

Напомним, Тухель возглавил "ПСЖ" в 2018-м году. В прошлом году он довёл команду до финала Лиги Чемпионов.

Ранее сообщалось об интересе к специалисту со стороны "Манчестер Юнайтед".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Томас Тухель ПСЖ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...