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Тухель планирует покинуть ПСЖ в конце сезона
Наставник не собирается задерживаться в Париже
Томас Тухель планирует покинуть "ПСЖ" в конце сезона, сообщает Le Parisien.
Контракт немца с коллективом истекает в июне 2021 года и он не собирается вести переговоры о новой сделке, даже если руководство клуба обратится с новым предложением.
Напомним, Тухель возглавил "ПСЖ" в 2018-м году. В прошлом году он довёл команду до финала Лиги Чемпионов.
Ранее сообщалось об интересе к специалисту со стороны "Манчестер Юнайтед".
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