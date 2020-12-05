Томас Тухель планирует покинуть "ПСЖ" в конце сезона, сообщает Le Parisien.

Контракт немца с коллективом истекает в июне 2021 года и он не собирается вести переговоры о новой сделке, даже если руководство клуба обратится с новым предложением.

Напомним, Тухель возглавил "ПСЖ" в 2018-м году. В прошлом году он довёл команду до финала Лиги Чемпионов.

Ранее сообщалось об интересе к специалисту со стороны "Манчестер Юнайтед".