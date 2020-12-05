Битвы агентов: Stellar Sports теперь круче, чем Райола и Мендеш

Вчера один из главных талантов французского футбола Эдуардо Камавинга подписал контракт с агентством Stellar Sports, чем несказанно расстроил его конкурентов. Не секрет, что хавбека "Ренна" больше года обхаживали Жорже Мендеш и Мино Райола.

Украинскому читателю эти двое наверняка лучше известны, чем Stellar Sports, но на практике англичане даже более могущественны, просто тратят меньше денег на пиар. Признайтесь, вы же не знали, что это именно они подговорили Эшли Коула сменить "Арсенал" на "Челси" ради лишних 5 тысяч фунтов в неделю?

Stellar Sports

Эта группа была основана в 1994 году Дэвидом Манассе и Джонатаном Барнеттом. По итогам 2019-го именно Stellar Sports была признана Forbes "самым влиятельным агентством мира". Она работает в разных видах спорта и ведет дела в общей сложности около 800 атлетов, из которых более 400 - футболисты.

Если верить Transfermarkt, именно клиенты Stellar Sports самые дорогие - после перехода 50-миллионного Эдуардо Камавинги цифра достигла 1,3 млрд евро.

Специализируются англичане, прежде всего, на талантливом молодняке, поэтому звездочка "Ренна" прекрасно укладывается в общую канву их деятельности. Бен Чилвелл и Мейсон Маунт ("Челси"), Джек Грилиш ("Астон Вилла"), Ибрагима Конате ("Лейпциг") - их типаж. Звезд в расцвете сил, как Сауль Ньигес из "Атлетико", у компании немного.

Stellar Group, which ranked 16th on @Forbes 2016 Most Valuable Sports Agencies, is launching Stellar USA Division https://t.co/boZl0T0Yn2 pic.twitter.com/IqMTa6U6x5 — Sports Agent Blog (@SportsAgentBlog) February 24, 2017

Ну и как не вспомнить многолетнего символа Stellar Sports Гарета Бэйла - именно Манассе и Барнетт выбили ему сумасшедший контракт на "Бернабеу", ради которого валлиец радо оставался в Мадриде, даже не выходя на поле.

Символическая сборная:

Щесный ("Ювентус") - Дест ("Барселона"), Чалета-Цар ("Марсель"), Конате ("Лейпциг"), Чилвелл ("Челси") - Камавинга ("Ренн"), Сауль ("Атлетико") - Бэйл ("Тоттенхэм"), Маунт ("Челси"), Грилиш ("Астон Вилла") - Макси Гомес ("Валенсия")

Wasserman

Еще один тяжеловес на рынке трансферов, о котором вы не знаете, ведь объявился он недавно. В марте американцы купили английскую Key Sports, и это вывело их на новый уровень в "соккере". На данный момент они ведут дела более 500 футболистов, которые суммарно оцениваются Transfermarkt в 1,27 млрд евро.

Какой-то конкретной направленности у компании нет - среди ее клиентов есть представители самых разных чемпионатов и возрастов. Единственная заметная черта - почти нету вратарей.

К молодой клиентуре отнесем Уссема Ауара ("Лион"), Джованни Рейну ("Боруссия" Д), Федерико Вальверде ("Реал"); к возрастной - Джейми Варди ("Лестер") и Тео Уолкотта ("Саутгемптон"); в праймовом возрасте пребывают Клеман Ленгле ("Барселона"), Натан Аке ("Ман Сити") и Рафаэл Геррейру ("Боруссия" Д). Кроме того, Wasserman ведет дела многих тренеров, среди которых, например, Стивен Джеррард и Рональд Куман.

We have announced the expansion of our global football division with the acquisition of Key Sports. Key, one of the most reputable agencies in the UK, brings with them elite talent such as Jamie Vardy, Tyrone Mings, Theo Walcott, Joe Gomez, Nathan Ake, and Harvey Barnes. pic.twitter.com/XlUxaDkWBG — Wasserman (@Wasserman) March 5, 2020

Ну а вообще эта североамериканская компания специализируется, прежде всего, на заокеанских видах, как хоккей, баскетбол и бейсбол. Там Wasserman два года назад проглотила одного из гигантов рынка - Orr Hockey легендарного канадца Бобби Орра.

Символическая сборная:

Доменек ("Валенсия") - Б. Сарр ("Бавария"), Ленгле ("Барселона"), Аке ("Ман Сити"), Геррейру ("Боруссия" Д) - Вальверде ("Реал"), Баркли ("Астон Вилла") - И. Сарр ("Уотфорд"), Ауар ("Лион"), Барнс ("Лестер") - Варди ("Лестер")

Gestifute

Вот он, великий и ужасный Жорже Мендеш. Ранее его гегемония была неоспоримой благодаря дружбе агента с двумя главными португальцами современности - Криштиану Роналду и Жозе Моуриньо. Но даже эти двое мастодонтов постепенно сдают с годами.

Сегодня суммарная стоимость клиентов Gestifute составляет 951 млн евро. Это меньше, чем было 5-7 лет назад, но все равно внушительно.

В отличие от Stellar Sports и Wasserman, клиентура Мендеша имеет четкую географическую привязку. Это на 99% либо португальцы, либо бразильцы, либо игроки, прошедшие через португальский чемпионат, как Анхель Ди Мария или Хамес Родригес. Самых способных из них агент трудоустраивает в АПЛ. Более того, чтобы еще усложнить себе задачу, Мендеш создал целый клуб в Англии, который лично наполняет кадрами. Казалось бы, авантюра, но результаты "Вулвз" внушают уважение.

Если вынести за скобки Роналду, главными активами Gestifute сегодня являются Бернарду Силва ("Ман Сити"), Фабиньо ("Ливерпуль") и Эдерсон (тоже "Сити"). Быстро растет и Диогу Жота ("Ливерпуль"). А вот Радамель Фалькао наоборот почти исчез с радаров.

Символическая сборная:

Эдерсон ("Ман Сити") - Канселу ("Ман Сити"), Рубен Диаш ("Ман Сити"), Отаменди ("Бенфика"), Гулам ("Наполи") - Рубен Невеш ("Вулвз"), Ренату Санчеш ("Лилль") - Ди Мария ("ПСЖ"), Хамес Родригес ("Эвертон"), Бернарду Силва ("Ман Сити") - Роналду ("Ювентус")

Мино Райола

Ну и напоследок толстяк, презентовавший миру Златана Ибрагимовича. Их первая встреча так красочно описана в автобиографии звезды, что если вы еще не читали, обязательно это исправьте, не пожалеете.

Сегодня стоимость клиентуры Райолы оценивается Transfermarkt в 820 млн евро. В отличие от конкурентов, Мино гоняется не за количеством, а за качеством. Он ведет только звезд или тех, кто может ими стать. Ну и еще у него есть два ключевых направления - Голландия, где он однажды подцепил Златана, и Италия. Почти вся золотая молодежь Страны Тюльпанов - Мален (ПСВ), Баккер ("ПСЖ"), Клюйверт ("Лейпциг"), Ихаттарен (ПСВ), Боаду и Стенгс (АЗ) - все у него.

Из признанных звезд у Райолы - Поль Погба ("МЮ"), Джиджи Доннарумма ("Милан"), Марко Верратти ("ПСЖ"), Маттейс де Лигт ("Юве"). Тем не менее, флагманом компании Райолы в будущем обещают быть не они, а Эрлинг Холланд. Его Мино подписал еще в "Зальцбурге" и верит, что тот станет наследником Ибрагимовича.

Ну а если вдруг не получится, у Райолы есть запасной вариант - Мойзе Кин так здорово стартовал в "ПСЖ", что за два месяца задвинул Мауро Икарди на грань попадания в заявку. В общем, шарит Мино в талантах. Даже странно, что Камавинга в итоге к нему не пошел.

Символическая сборная:

Доннарумма ("Милан") - Манолас ("Наполи"), де Лигт ("Ювентус"), Романьоли ("Милан") - Лосано ("Наполи"), Верратти ("ПСЖ"), Погба ("МЮ"), Тюрам ("Боруссия" М) - Мхитарян ("Рома") - Ибрагимович ("Милан"), Холанд ("Боруссия" Д)