Битвы агентов: Stellar Sports теперь круче, чем Райола и Мендеш

Вчера один из главных талантов французского футбола Эдуардо Камавинга подписал контракт с агентством Stellar Sports, чем несказанно расстроил его конкурентов. Не секрет, что хавбека "Ренна" больше года обхаживали Жорже Мендеш и Мино Райола.

Украинскому читателю эти двое наверняка лучше известны, чем Stellar Sports, но на практике англичане даже более могущественны, просто тратят меньше денег на пиар. Признайтесь, вы же не знали, что это именно они подговорили Эшли Коула сменить "Арсенал" на "Челси" ради лишних 5 тысяч фунтов в неделю?

Stellar Sports

Эта группа была основана в 1994 году Дэвидом Манассе и Джонатаном Барнеттом. По итогам 2019-го именно Stellar Sports была признана Forbes "самым влиятельным агентством мира". Она работает в разных видах спорта и ведет дела в общей сложности около 800 атлетов, из которых более 400 - футболисты.

Если верить Transfermarkt, именно клиенты Stellar Sports самые дорогие - после перехода 50-миллионного Эдуардо Камавинги цифра достигла 1,3 млрд евро.

Специализируются англичане, прежде всего, на талантливом молодняке, поэтому звездочка "Ренна" прекрасно укладывается в общую канву их деятельности. Бен Чилвелл и Мейсон Маунт ("Челси"), Джек Грилиш ("Астон Вилла"), Ибрагима Конате ("Лейпциг") - их типаж. Звезд в расцвете сил, как Сауль Ньигес из "Атлетико", у компании немного.

Ну и как не вспомнить многолетнего символа Stellar Sports Гарета Бэйла - именно Манассе и Барнетт выбили ему сумасшедший контракт на "Бернабеу", ради которого валлиец радо оставался в Мадриде, даже не выходя на поле.

Символическая сборная:

Щесный ("Ювентус") - Дест ("Барселона"), Чалета-Цар ("Марсель"), Конате ("Лейпциг"), Чилвелл ("Челси") - Камавинга ("Ренн"), Сауль ("Атлетико") - Бэйл ("Тоттенхэм"), Маунт ("Челси"), Грилиш ("Астон Вилла") - Макси Гомес ("Валенсия")

Wasserman

Еще один тяжеловес на рынке трансферов, о котором вы не знаете, ведь объявился он недавно. В марте американцы купили английскую Key Sports, и это вывело их на новый уровень в "соккере". На данный момент они ведут дела более 500 футболистов, которые суммарно оцениваются Transfermarkt в 1,27 млрд евро.

Какой-то конкретной направленности у компании нет - среди ее клиентов есть представители самых разных чемпионатов и возрастов. Единственная заметная черта - почти нету вратарей.

К молодой клиентуре отнесем Уссема Ауара ("Лион"), Джованни Рейну ("Боруссия" Д), Федерико Вальверде ("Реал"); к возрастной - Джейми Варди ("Лестер") и Тео Уолкотта ("Саутгемптон"); в праймовом возрасте пребывают Клеман Ленгле ("Барселона"), Натан Аке ("Ман Сити") и Рафаэл Геррейру ("Боруссия" Д). Кроме того, Wasserman ведет дела многих тренеров, среди которых, например, Стивен Джеррард и Рональд Куман.

We have announced the expansion of our global football division with the acquisition of Key Sports. Key, one of the most reputable agencies in the UK, brings with them elite talent such as Jamie Vardy, Tyrone Mings, Theo Walcott, Joe Gomez, Nathan Ake, and Harvey Barnes. pic.twitter.com/XlUxaDkWBG